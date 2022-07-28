Astsubay Batuhan Şimşek şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşiyle yaralanan İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek şehit oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek’in şehit olduğunu duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 28 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Çvş. Batuhan Şimşek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Nisan ayının başından bu yana şehit olan toplam asker sayısı 49’a çıktı. Korucular Kemal Alim, Hüseyin Sarı, Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik'in de şehit olmasıyla son dört ayda hayatını kaybeden toplam güvenlik görevlisi sayısı 55 oldu.

İlginizi Çekebilir Gaziantep'te vahşet