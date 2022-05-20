‘Atanan kişinin Rektör ve AKP milletvekilinin kuzeni olması tesadüf müdür?’

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Şırnak Üniversitesi’nin Cizre Meslek Yüksek Okulu için adrese teslim ilan vermesi ve sonucunda kadroya atanan kişinin Üniversite rektörü ve AKP Rize Milletvekili Rizgin Birlik’in kuzeni olmasını Meclis gündemine taşıdı. Başarır, "Atanan kişinin Rektör ve AKP milletvekilinin kuzeni olması tesadüf müdür?" diye sordu.

Ali Ekber ŞEN

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Son dönemlerde üniversitelerde adrese teslim kadro ilanlarının verildiğini hatırlatan CHP'li Başarır,

“Ne yazık ki üniversitelerimizin birçoğunda liyakata değil torpile dayalı atamaların yapılmaktadır. Bizler gençlerimizin hak eden öğretim üyeleri, dekanları ve rektörleri tarafından eğitim ve öğretim almalarını istiyoruz.

Ancak AKP döneminde üniversite kadrolarına alınan kişilerin birçoğu akraba kontenjanından yararlandırılıyor. AKP iktidarının hemen hemen her alanda kayırmacılık anlayışını benimsediğini biliyoruz.

Bir de bu kayırmacılığı eğitim alanında yaparak ülkenin gençlerini heba etmekten dahi hicap duymuyorlar” dedi.

Son dönemlerde üniversitelerde adrese teslim kadro ilanlarının verildiğini hatırlatan CHP'li Başarır,

“Ne yazık ki üniversitelerimizin birçoğunda liyakata değil torpile dayalı atamaların yapılmaktadır. Bizler gençlerimizin hak eden öğretim üyeleri, dekanları ve rektörleri tarafından eğitim ve öğretim almalarını istiyoruz.

Ancak AKP döneminde üniversite kadrolarına alınan kişilerin birçoğu akraba kontenjanından yararlandırılıyor. AKP iktidarının hemen hemen her alanda kayırmacılık anlayışını benimsediğini biliyoruz. Bir de bu kayırmacılığı eğitim alanında yaparak ülkenin gençlerini heba etmekten dahi hicap duymuyorlar” dedi.

“9 EV ARKADAŞINDAN 8’İ REKTÖR OLDU”

CHP'li Başarır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemi ile vermiş olduğu soru önergesinde, Şırnak Üniversitesi kadrosuna atanan kişinin, rektör ve AKP Rize Milletvekili Rizgin Birlik'in kuzeni olmasının bir tesadüf olup olmadığını sordu.

CHP'li Başarır, vermiş olduğu soru önergesinde,

“Son dönemlerde üniversitelerde adrese teslim kadro ilanlarının verildi haberler yazılı ve görsel basında yer almaktadır.

Bunun son örneğinin de Şırnak Üniversitesi'nde gerçekleştiği; AKP Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'ın kardeşinin rektörü olduğu üniversitenin, 30 Nisan 2022'de vermiş olduğu ilanda şartları karşılayan tek kişinin, hem üniversitede görev yaptığı ve hem de rektörün kuzeni olduğu; rektör ve kendisi için ilan verilen kişinin aynı zamanda AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik'in de kuzeni olduğu basında yer almıştır.

Şırnak Üniversitesi tarafından Cizre Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü için verilen ilanda “Felsefe ve din bilimleri alanında doktora yapmış olmak” şartı arandığı; bu şartı sağlayan kişinin ise Şırnak Üniversitesi'nin Kariyer Geliştirme Ofis Müdürü olarak görev yapan Vehip Birlik olduğu bilgileri de basında yerini almıştır.

Aynı zamanda, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan'ın, 2 Aralık 2019'da “Rektör MYO akademisyen-öğrenci buluşması” programında yapmış olduğu konuşmada, üniversite okurken ev arkadaşlığı yaptığı 9 kişiden 8'nin profesör olduğunu kendisi gibi tüm ev arkadaşlarının da rektör olduğunu ve bunun bir tesadüf olmadığını dile getirmişti” açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1- Adrese teslim bir şekilde Şırnak Üniversitesi kadrosuna atanan Vehip Birlik'in atandığı üniversite rektörünün ve aynı zamanda AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik'in kuzeni olması bir tesadüf müdür?

2- Söz konusu atama da kamuoyunda bilinen adıyla herhangi bir torpilin yapılıp yapılmadığı araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa sonuçları ne olmuştur? Araştırılmamışsa gerekçeleri nelerdir?

3- Üniversite kadrolarına “torpil yerine liyakat esaslı atamalar yapılması” anlayışı ne zaman yerleşecektir?

4- Üniversite kadrolarına atanmak için bekleyen binlerce kişi varken, torpile dayalı bir atama yapılması ahlak ve etik kuralları ile ne ölçüde bağdaşmaktadır?

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