Ata’nın mirası THK adım adım çökertildi

Önce dernek statüsünden vakıf statüsüne geçirildi, ardından kurban derisi toplaması yasaklandı. Son gelir kaynağı olan ihalelere girmesi de engellenince THK batma noktasına geldi.

Deniz AYHAN

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Atatürk'ün “İstikbal göklerdedir” sloganı ile 1925 yılında kurduğu, dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'i yetiştiren Türk Hava Kurumu, AKP iktidarı döneminde göz göre göre iflasın eşiğine geldi.

Son olarak da SGK, prim alacaklarını tahsil edemediği için THK ve THK Üniversitesi'ne haciz ve hesaplarına bloke koydurdu. Özel şirketlerin milyarlarca liralık vergi ve SGK borçları silinirken, Atatürk'ün talimatıyla kurulan asırlık kurum maaş ödeyemeyecek hale geldi.

THK özellikle 2010'dan sonra kötü yönetimden dolayı büyük zarar gördü. Önce dernek statüsünden vakıf statüsüne geçirildi, ardından THK Üniversitesi kuruldu. 2013'te kurban derisi toplaması yasaklandı. 2014'te genel başkan Osman Yıldırım yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı. THK'nın son gelir kaynağı olan ihalelere girmesi de engellenince kurum batma noktasına geldi. THK'yı bugünlere getiren süreç şöyle oldu:

ÜNİVERSİTE KURULDU: Kurumun dernek statüsünden vakıf statüsüne geçirilmesinin ardından 2011 yılında Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında ihtiyaç duyduğu personelin yetiştirilmesi için THK Üniversitesi kuruldu. Üniversiteye yapılan yatırım kurumun mali yapısını etkiledi.

DERİ YASAĞI: 2013 yılının eylül ayında Kurban Bayramı'na sayılı günler kala alınan kararla THK'nın kurban derisi ve bağırsak toplama yetkisi elinden alındı. THK, bayramda toplanan deri ve bağırsaklardan elde edilen gelirleri çeşitli kurumlar arasında bölüştürmekle yükümlüydü. Ancak bu kararla kurban derisi ve bağırsak toplama, herkese açıldı.

BAŞKAN TUTUKLANDI: THK'nın o dönemki genel başkanı Osman Yıldırım'ın icraatları kurumun dengesini bozdu. Yıldırım yolsuzluk iddiasıyla 2014'te tutuklandı. Oluşan yönetim boşluğu, THK'de ekonomik darboğazı getirdi. Taşınmazlarını satmaya başlayan ancak düzlüğe çıkamayan THK darboğazı aşamadı.

JET UÇAĞI ALDI: THK yönetimi, 2013'te iş adamlarına kiralamak üzere 21 milyon dolar borca girerek 2 jet satın aldı. Jetleri kiralayan olmadı, bakımları da yapılmadı. Jetler Avusturya'da rehin alındı. THK 16 uçan balon da aldı. Balonlar, Kapadokya ve Pamukkale'de bir şirkete yok pahasına kiralandı. Şirket iflas etti, balonlar elde kaldı.

UÇAK VE HELİKOPTER: THK, Sağlık Bakanlığı'nın 17 ambulans helikopter ihalesini aldı, Ancak kurumda 13 helikopter vardı ve 4 adet daha alacak para bulunamadı. Helikopterler teslim edilemeyince yönetim görevden alınıp, kayyum atandı. THK'nın 2019 yılı itibarıyla 1 milyar 700 milyon lira borcu olduğu belirlendi. THK Başkanlığına AKP'li eski Bakan Cenap Aşçı ile Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'dan oluşan kayyum hayeti atandı. Aşçı daha sonra istifa etti, başkanlığa Abdullah Kaya getirildi. THK, elinde yangın söndürme uçakları varken deposu yetersiz gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı ihalelerine de alınmadı.