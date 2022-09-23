Atatürk Havalimanı arazisinde yeni gelişme

İstanbul’da tartışmalar arasında yıkılan ve millet bahçesine dönüştürülen Atatürk Havalimanı için yapılan plan değişikliğinin faaliyete geçmesini sağlayacak, ruhsat alınmasının önünü açacak 18. Madde uygulaması; pistler kırılıp millet bahçesi açıldıktan aylar sonra onaylandı.

Özlem GÜVEMLİ

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Tartışmalar arasında pistleri kırılan, kapalı kapılar ardında ihalesi yapılan Atatürk Havalimanı’nın imar planları, millet bahçesi yapmak üzere ilk fidanların dikilmeye başlayacağı 29 Mayıs’a iki gün kala 27 Mayıs'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından değiştirilmişti.

Bakanlık, imar planını faaliyete geçirmeye yönelik bir uygulama olan “madde 18” uygulamasını da 23 Eylül itibariyle onaylayarak askıya çıkardı. İmar Kanunu'nun 18. maddesi hükümlerince hazırlanan imar uygulaması, net arsa tapularının belirlendiği aşama oluyor.

Parselasyon planı da denilen bu işlem, 1 ay askıda kalıp kesinleştikten sonra tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderiliyor. 18. madde uygulaması tescil edilirse, yapı ruhsatı aşamasına geçiliyor ve inşaat başlıyor. Mevzuat gereği inşaat başlamadan önce onaylanması gereken imar uygulaması, Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemlerinin gerçekleştirilip, millet bahçesinin açılmasının ardından yapılmış oldu.

NE OLMUŞTU?

Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi yapılması için 29 Nisan’da davet usulü ile ihale düzenlenmişti. İhaleyi 2 milyar 127 milyon 978 bin liralık teklifin sahibi Yapı&Yapı şirketi almıştı.

İhalenin sözleşmesi 16 Mayıs'ta imzalanmış ancak pistleri kırma işlemi günler öncesinde başlamıştı. Havalimanını millet bahçesine dönüştürecek imar planı da açılıştan iki gün önce askıya çıkarılmıştı. Askıdaki planlara bir aylık itiraz süresi bulunmasına rağmen süreç beklenmemişti. Plan değişikliği ile İstanbul'un anayasası kabul edilen Çevre Düzeni planı delinerek 877 hektarlık havalimanı alanının 500 hektarı “Millet Bahçesi” ve “Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanı” olarak düzenlendi.

Plan değişikliği onama sınırı içinde yer alan yaklaşık 377 hektar alan “havaalanı/havalimanı” ve “Askeri yasak ve güvenlik bölgesi” olarak gösterildi. Plan notlarına göre “Millet Bahçesi” alanında afet toplanma alanı, spor alanları, millet kıraathaneleri, sergi binaları, Millet Bahçesi’ne gelen ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarının karşılanabileceği diğer birimler yer alabilecek.

“Kentsel ve bölgesel sosyal altyapı alanı” olarak işaretlenen alanda kafeterya, spor kulüpleri, müzeler, sergi alanları, fuar, bilim merkezleri, AR-GE merkezleri, Gençlik Merkezleri, kültürel alanlar, tiyatro, sinema, yurtlar, eğitim birimleri, macera parkı, sağlık birimleri, cami, ulaşım sistemleri gibi fonksiyonlar yer alacak.

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