Atatürk Havalimanı karıştı

Erdoğan, 29 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda fidan dikeceğini ve Millet Bahçesi'nin temelini açıkladı ancak Mülki İdare Amirliği ilgili birimlere gönderdiği yazıda, "Proje alanının çevre güvenlik tedbirlerinin henüz alınmamış olması nedeni ile kara-hava tarafı ayırımına ilişkin düzenleme yapılamamıştır. Tören alanı ile ilgili de gerekli şartlar oluşmadığından herhangi bir karar alınamamıştır" dedi.

Yusuf DEMİR

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 29 Mayıs Pazar günü İstanbul’un fethinin Atatürk Havalimanı’nda kutlanacağını ve aynı gün Millet Bahçesi’nin temelinin atılacağını açıklamasının ardından olağanüstü bir hareketlilik yaşanmaya başladı.

Yaklaşık bir hafta önce Atatürk Havalimanı’na giren ve oldukça ağır hareket eden Yapı ve Yapı firmasına ait çok sayıda iş makinesi ve kamyonlar yoğun bir faaliyet içine girdi.

ERDOĞAN’IN UÇAK FİLOSU TAŞINDI

Atatürk Havalimanı apronunda park halinde bulunan Cumhurbaşkanlığı’na ait VIP filoda yer alan 16 uçak, İstanbul Havalimanı ve Ankara’ya gönderildi. Törenlerin yapılacağı gün Atatürk Havalimanı iniş ve kalkış trafiğine kapatıldı.

VALİLİK: KARAR ALAMIYORUZ

Bu arada İstanbul Valiliği Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nden “Güvenlik Tedbirleri” başlığıyla ilgili birimlere acele bir bilgilendirme yazısı gönderildi. Vali adına Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü imzasını taşıyan yazıda Atatürk Havalimanı’nda işlerin karıştığı ortaya çıktı.

Valiliğin ilgili birimlere gönderdiği yazıda, “Millet Bahçesi Projesi’nin yapımına başlanmış, proje alanının çevre güvenlik tedbirlerinin henüz alınmamış olması nedeni ile kara-hava tarafı ayırımına ilişkin düzenleme yapılamamıştır. Tören alanı ile ilgili de gerekli şartlar oluşmadığından herhangi bir karar alınamamıştır.”

İşte Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği tarafından ilgili birimlere gönderilen o yazının tamamı:

9-12 Haziran 2022 tarihleri arasında ETNOSPOR etkinliklerinin havalimanımızda yapılacağı bildirilmiş ve etkinliklerin yapılacağı alanın hava tarafından çıkarılarak, kara tarafına dahil edilmesine ilişkin 11 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Güvenlik Komisyonu Kararı alınmış olup, ilgililere bildirilmiştir.

Dönem içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca havalimanımızda yapılması planlanan Millet Bahçesi Projesi’nin yapımına başlanmış, proje alanının çevre güvenlik tedbirlerinin henüz alınmamış olması nedeni ile kara-hava tarafı ayırımına ilişkin düzenleme yapılamamıştır.

29 Mayıs 2022 günü İstanbul’un fethinin 569. yıldönümü kutlama etkinlikleri ve Millet Bahçesi temel atma törenlerinin havalimanımızda yapılacağı bildirilmiş olup, tören alanı ile ilgili de gerekli şartlar oluşmadığından herhangi bir karar alınamamıştır.

Etkinlik, tören hazırlıkları ve inşaat çalışmalarına başlanan havalimanımızda halen sivil havacılık faaliyetleri devam etmektedir. Söz konusu alanlarda ulusal ve uluslararası standartlarda fiziki güvenlik tedbirleri alınıncaya kadar mevcut personel ve araç imkanları ile tedbir alınması önem arzetmektedir.

DHMİ Başmüdürlüğü özel güvenlik ekipleri tarafından 24 saat esasına göre tedbirlerin planlanması, alınacak tedbirlere Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünce destek verilmesi, birimler arası koordinasyonun aksaksız olarak sağlanması için, bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

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