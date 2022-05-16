Atatürk Havalimanı’na iş makinelerinin girmesine tepki yağıyor

İş makinelerinin Atatürk Havalimanı’na sokulması, milyarlarca liralık yatırımın yok edilme riski tepki çekti.

Batuhan SERİM

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Cumartesi günü İstanbul Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’nın iki pistinin kırılması için iş makineleri ve kamyonlar sahneye çıktı. Araçların üzerinde millet bahçesi projesi için düzenlenen ihalede 2 milyar 127 milyon liralık teklif veren Yapı&Yapı firmasının logosu bulunuyor.

Türk havacılık tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan, milyarlarca liralık yatırım yapılan Atatürk Havalimanı’na iş makinelerinin girmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu. Sosyal medyaya yansıyan tepkilerden bazıları şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: İstanbul Atatürk Havalimanı fizibilite ve ulaşılabilirlik açısından Türkiye'nin en üst düzey hizmet sunan havalimanıydı ve milli servet niteliğindeydi. Devlet desteği olmaksızın yüksek gelir sağladı. Bu yıkım ihanettir!

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikabyır: Memleketimizdeki her şeyi mahvettikleri yetmedi. Giderayak Atatürk Havalimanı’nı da yerle bir ediyorlar. O bizim milli servetimiz! Yazık, günah!

YIKANLARDAN HESAP SORULACAKTIR

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: Atatürk Havalimanı’nı yıkmak, milli servete vurulan en ağır darbedir. Demokrat Parti olarak söz veriyoruz; İktidara geldiğimizde Atatürk Havalimanı yeniden yapılacak, yıkanlardan hesap sorulacaktır.

ADINI KUVA-Yİ MİLLİYE HAVALİMANI OLARAK DEĞİŞTİRECEĞİZ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Üzerine hastane de yapsanız, iktidara geldiğimiz gün Atatürk Havalimanı projesine başlayacağız. Peki projemiz nedir? Yaptığınız millet bahçesini ağaçlarıyla birlikte yakın bir bölgeye taşıyacağız. Bu taşınan ağaçlarla oluşacak yeni parka “Atatürk Parkı” adını vereceğiz. Yapılan yeni İstanbul Havalimanı ise yedek, kargo, hava sanayi AR-GE ve teknoloji şirketleri ofisleri ile uçuş ve lojistik eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Adını da Kuvâ-yi Milliye Havalimanı olarak değiştireceğiz.

Atatürk Havalimanı’nın pistlerine yapılan hastaneye gelince, o da taşınacak. Hastane projesine yapan firma ve taşeronları, İstanbul Havalimanı’nı yapan firma ve taşeronları, bu firmaların ortak ve yöneticileri için mali, idari ve vergi denetimi ve soruşturma başlatacağız! THY ana hisseleri Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) alınarak, Hazine’ye devredilecek ve Sayıştay tarafından detaylı denetime alınması sağlanacak. Türkiye Varlık Fonu, Zafer Partisi iktidarında tasfiye edilerek kapatılacak!

YURTSEVERLİKLE AÇIKLANAMAZ

SÖZCÜ yazarı tarihçi Sinan Meydan: Atatürk Havalimanı’nı yıkmak akılla, mantıkla, yurtseverlikle açıklanamaz. Dünyanın en iyi havalimanlarından biri olan Atatürk Havalimanı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal ve uluslararası sembollerinden biridir. Bu sembolün yok edilmesi kabul edilemez. İstanbul’da ilk hava meydanı, askeri amaçla 1912 yılında, Yeşilköy’de açıldı. Atatürk Havalimanı’nın inşaatına ise 1949’da başlandı. İnşaat, 1953’te tamamlandı. 1 Ağustos 1953’te Yeşilköy Hava Limanı adı ile hizmete açıldı.

Hava ulaşımının gelişmesi üzerine, mevcut 05/23 pistinin yetersiz kalması üzerine yeni bir pist yapılmasına karar verildi. 1968’de yapımına başlanan 45 m. genişliğinde ve 3 bin m. boyundaki 17/35 pistinin inşaatı, 1972 yılında tamamlandı. Dış Hatlar Terminali de 29 Ekim 1983’de işletmeye açıldı. 1985’te Yeşilköy Havalimanı, kavuştuğu modern görünümü ile Atatürk Havalimanı adını aldı. Basında yer alan haberlere göre 2018 yılında Atatürk Havalimanı dünyanın en iyi 3. havalimanı seçildi.

ATATÜRK’Ü YIKTIĞINI SANIYORSUN AMA…

Sabahat Akkiraz: Atatürk Havalimanı’nı yıkınca bizdeki Atatürk'ü yıktığını sanıyorsun ama buna kimsenin gücü yetmez. Söyleyeyim dedim.

Prof. Dr. Bengi Başer: Atatürk Havalimanı, yer, ulaşım kolaylığı, meteorolojik doğaya uyum açılarından hem en iyi havaalanlarından, hem de T.C.'nin ulusal sembollerindendir. Bu tesisin yok edilerek millet bahçesine dönüştürülmesi akıl ve vicdan dışıdır. Sordunuz mu halka bu kararı alırken? Ayrıca İstanbul Havalimanı’nı yaparken önüne çıkan tüm ağaçlara doğa katliamı uygulayan zihniyet, bugün milyarlarca dolarlık pistleri kırarak ağaç dikmeyi planlıyor. Allah akıl ve fikir versin!



PARASI MİLLETİ SOYAN HIRSIZLARDAN ALINMALI

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Avukat Dr. Mehmet Ruşen Gültekin: Sorun havalimanı değil sorun adının “Atatürk” olması. Onu da yıkarak çözüyorlar.

Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar: İktidar değiştiğinde Atatürk Havalimanı yeniden yapılmalı, parası da milleti soyan hırsızlardan alınmalı!

DÜŞMANLIK ÖTESİ BİR ZİHNİYET

Emekli amiral Türker Ertürk: Avrupa'nın en iyi havalimanı seçilen Atatürk Havalimanı yok etmek düşmanlık ötesi bir zihniyetle izah edilebilir! İstanbul işgal altındayken bile bu çapta bir kötülükle karşılaşılmamıştı. İstanbul Havalimanı ise Atatürk'ün adını silmek ve rant yaratmak gerekçeleriyle yapıldı!

YOK EDİLEN SADECE YAPILAR DEĞİL BELLEĞİMİZ

Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel: Bir zamanların Yeşilköy Hava Meydanı olarak bilinen Atatürk Havalimanı, geçmişi 100 yıl önceye uzanan simgesel bir yapıydı. Denizden yaklaşma olanağı yanında rüzgar açısından da elverişliydi. Çevresindeki turizm yatırımlarının değeri 8 milyar doları aşmıştı. Demiryolu, otoyol ve deniz ulaşımı açılarından eşsizdi. Terminal kapısına kadar gelen metrosu vardı.

Deprem anında ideal yardım ve toplanma merkezi işlevini yerine getirebilirdi. 145 bin metrekarelik terminal binaları harabeye çevrildi. Yok edilen sadece yapılar değil bizim kuşağın 50 yıllık mesleki belleğiydi. Yazıklar olsun! Bugün Atatürk Havalimanı’nın pistlerini kıracak iş makinalarını ve kamyonları görünce içimden bir parça koptuğunu hissettim. 50 yılda yüzlerce belki binlerce kez gidip geldim…

ENAG Kurucusu ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy: Atatürk Havalimanı konusunda kusuru olan her bir kişi mal varlığı ile sorumlu olacaktır. Not düşelim! Orası halkın vergileriyle yapıldı, sonuçta.

RESMEN DOĞRULADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını duyurdu.

Kurum, “Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz… Tamamlandığında Dünya'nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul’un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek, İstanbul'a nefes aldıracak.” dedi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da Kurum’un paylaşımını alıntılayarak, “İstanbul’umuz, 132 bin 500 yeni ağacıyla dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak yepyeni bir millet bahçesi ve yaşam alanı kazanıyor. Bu güzel proje ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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