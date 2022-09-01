Atatürk Orman Çiftliği’ni hem sattılar hem de betona boğdular

Atatürk Orman Çiftliği arazisi son 20 yılda 382 dekar azalarak 33 bin 105 dekara düştü. 2002 yılında 33 bin 487 dekar arazi varlığına sahip olan AOÇ, AKP iktidarında arazi varlığının 382 dekarını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliğinin de yer aldığı Atatürk Orman Çiftliği arazisi, son 20 yılda 382 dekar azaldı. Aynı dönemde AOÇ'deki betonlaşma da 31 bin 445 metrekare artarak, 314 bin 635 metrekareye çıktı.

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel'in sorularını yanıtlayan AOÇ Müdürü Yener Yıldırım, “2002'de arazi varlığımız 33 bin 487 dekardı. 2022'de ise 33 bin 105 dekar oldu. Betonlaşma miktarı ise 2002'de 283 bin 190 metrekare iken, 2022'de, 314 bin 635 metrekare oldu'' dedi.

ARAZİ VARLIĞI AZALDI

1925 yılında Atatürk tarafından 55 bin 538 dekar arazi üzerine kurulan ve 1937 yılında da Hazine'ye bağışlanan Atatürk Orman Çitfliği'nin arazi varlığı önemli ölçüde azaldı. 22 bin 282 dekar arazi varlığı 1939 ile 1983 yılları arasında çıkarılan yasalarla Millî Savunma Bakanlığı, Hazine, Makine ve Kimya Endüstrisi, Türk Hava Kurumu gibi çeşitli kurum ve kuruluşlara satıldı veya devredildi. Birinci derece doğal ve tarihi sit alanı olan AOÇ alnında Cumhurbaşkanlığı Sarayı da yapıldı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, ‘'AKP döneminde AOÇ arazisinde 382 dekar azalma olurken, betonlaşmada da 31 bin 445 metrekare arttı. Bu araziler ulu önder Atatürk tarafından millete bağışlandı. Atatürk'ün tarım yapılsın diye bağışladığı arazileri satıp betona boğdular'' dedi.

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