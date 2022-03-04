‘Atatürkçü ve Alevi müdürü cezalandırdık’

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu’ndaki bakanlık başmüfettişi, ‘Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Alevi’ okul müdürünü görevden almak için sicilini bozduklarını içeren yazışmayı, yanlışlıkla 20 kişilik müfettiş grubuna gönderdi. Savcılık MEB’de, ‘terör’ soruşturması başlattı...

Sultan UÇAR

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Skandal, İstanbul Kadıköy Neriman İrfan Akça Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Metin Bila hakkında görevden alma amaçlı soruşturma açılmasıyla ortaya çıktı. MEB Başmüfettişi Mehmet Ali Özkaya'nın İstanbul MEM Maarif Müfettişleri Koordinatörü Ayşegül Ekizceli'ye iletilmek üzere Maarif Müfettişi Semra Erdem'e yazdığı ‘meb' uzantılı resmi e-posta, yanlışlıkla Teftiş Kurulu'ndaki 20 müfettişe gönderilince Atatürkçü Müdür Bila hakkında kurulan kumpas ortaya çıktı.

“MÜDÜR ZATEN ALEVİ!”

Başmüfettiş Özkaya'nın ‘meb.gov.tr' resmi uzantılı mailinden Müfettiş Erdem'e giden e-postada, “Metin (Bila) Bey'in idareciliğinin sonlandırılması için elimizden geleni yaptık. Zaten, kendisi Aleviymiş bunu da gizleme gereği duymamış. Camiamıza uygun olmadığı aşikâr. Müdür Yardımcısı Cemile (Samancı) Hanım için mecburen aylıktan kesme cezası teklif ettik. Özellikle eşinin ‘hizmete hareketine' katkılarından biz de haberdarız. Fakat bunu mevcut şartlar nedeniyle çok dillendirmemek lazım. Olası itirazlarda işin bundan sonraki kısmı sizde artık. Ayşe (İstanbul Maarif Müfettişleri Başkanı Ayşegül Ekizceli) Hanım'a iletirsiniz. Allah'a emanet olunuz” denildi.

SAVCILIK SORUŞTURMASI

‘meb' uzantılı resmi e-postayı gören müfettişler durumu Bakanlığa ve Müdür Metin Bila'ya iletti. Bila, “Konu: Bakanlık Başmüfettişi Mehmet Ali Özkaya ve Semra Erdem'in terörist olduğu iddiası” diyerek, resmi dilekçe yazdı. Kadıköy MEM'ne, İstanbul MEM'ne, CİMER'e başvurup, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yaptı. Savcılık, Atatürkçü öğretmenlerin sicillerinin kasıtlı bozulduğuna ve Fetö'cü yapılanma iddialarına soruşturma açıp, Bila'nın da önceki gün bilgisine başvurdu. Başmüfettiş Özkaya ve Erdem ise e-posta adreslerine Fetö ve PKK'nın sızdığını ileri sürüp, müfettişlere ikinci bir e-posta gönderip, iddiaları reddetti. Bilgisayarlar ve e-postalar incelenecek.

meb uzantılı mail!

Cimer'e, MEM'ne ve savcılığa suç duyurusunda bulunan Okul Müdürü Metin Bila ifadesinde: “Görevden alınmam için hakkımda uydurulan suçlamaların yalan olduğunu belgelerle kanıtladım. Başmüfettiş Özkaya'nın attığı mail, ‘meb.gov.tr' veri tabanında, tarih saat bilgisi var. Kendisi silse de, bakanlık anında ulaşır. Müfettiş Erdem'in yanlışlıkla 20 müfettişe yollamasıyla bizim kumpastan haberimiz oldu. ‘Eşinin hizmete olan katkılarından bizler de haberdarız' cümlesinden de anlaşılacağı üzere Özkaya ve Erdem, Fetö'den talimat alıp, teröristlerin verdiği açık talimatları yerine getiriyor. Alevilere karşı devletin başmüfettişinin bu lafı ve Fetö talimatına dair bu deliller varken, hesap sorulmalı.”

SKANDAL NASIL PATLADI

Müfettişler susturuldu

Neriman İrfan Akça Mesleki Eğitim Merkezi soruşturma dosyasındaki çarpıcı ifadeler: Okul Müdürü Metin Bila, Prof. Dr. Nedim Samancı'nın eşi ve okulun müdür yardımcısı Cemile Samancı'nın sahte sağlık raporu alıp, derse girmediği halde ders ücreti aldığı iddiasıyla soruşturma açılması için MEM'ne başvurdu. Prof. Dr. Nedim Samancı'nın eşi ve okulun müdür yardımcısı Cemile Samancı' nın sahte sağlık raporu alıp, derse girmediği halde ders ücreti aldığı iddiasıyla soruşturma açılması için MEM'ne başvurdu. İddiaya göre eşine soruşturma isteyen müdürün görevden alınması için Prof. Dr. Nedim Samancı devreye girdi. İstanbul MEM Maarif Müfettişleri Başkanlığı, suçlanan yardımcı yerine müdüre soruşturma açtı. Müdürün, Covid-19'dan raporluyken vekalet vermeyip uzaktan çalıştığı, Okul Aile Birliği'ne öğrenci üye aldığı, ek ders ücretleri gibi bir dizi iddia ileri sürüldü. Müfettiş Semra Erdem ve Soner Görgülü ‘uyarı' cezası verip, müdürün görevde kalması istemiyle dosyayı İstanbul MEM'ne gönderdi. Talepleri onaylanmadığı gibi İstanbul MEM Maarif Müfettişleri Koordinatörü Ayşegül Ekizceli'nin talimatıyla müfettişler dosyadan el çektirilip, 2 yeni müfettiş atandı.

“BİZİ SIKIŞTIRIYORLAR”

Onlar da müdürü haklı bulup, ‘uyarı' cezası istese de kabul görmedi. Müdür Bila'yı arayan müfettişler, “Hocam, bunların il müfettişleri üzerinde gücü var, bizi sıkıştırıyorlar. Sana ceza vermeye gönlümüz razı değil, bizi reddet bakanlıktan müfettiş iste. Bakanlığa güçleri yetmez” dedi. Müdür Bila da müfettişleri reddedip, MEB'den müfettiş istedi. MEB, Başmüfettiş Mehmet Ali Özkaya'yı gönderdi. İddialara, ‘ücretli öğretmenlere kalfalık ve ustalık sınavlarında gözetmenlik görevi verilmesi, ek ders ücretleri, müdür yardımcısı Cemile Samancı'ya fazladan ek ders ücreti ödenmediği halde iade talebinde bulunulması' gibi suçlamalar da eklendi. Müdür Bila'ya 5 kez maaş kesim, 2 kez uyarı ve 1 kez de kınama cezası verildi. Kadıköy İlçe MEM'ü Sadık Aslan, Bila'yı görevden almak için harekete geçti. Müdür, cezalara itiraz ederken, e-posta skandalı patladı.

Cumhuriyetçiler hedefte!

Eğitim İş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş: “Cumhuriyet değerlerine bağlı, çağdaş, bilimsel, laik eğitimi savunuyoruz. Üyemiz, Okul Müdürü Metin Bila, bu okula alnının teriyle sınav kazanıp atandı. Fetö'nün hedefindeymiş. Soruşturmayla, görevden almak isteyip, en ağır cezalar teklif edildi. Müfettişlerin kendi arasındaki yazışmalar, yanlışlıkla üçüncü kişilerle paylaşılınca gerçekler ortalığa saçıldı. Yazışmaları inceleyince soruşturmayı Fetö'nün planlandığını, müfettişlerin örgütten talimat aldığını, üyemizin Alevi olduğu için okul müdürlüğünden uzaklaştırılmaya çalıştığını gördük. Adli ve idari mücadelemiz sürecek.”