Atatürk’ün sözünü odasından kaldırmışlardı… Belediyeden açıklama

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’nın Atatürk Köşkü’ndeki Vasiyet Odası’nda yer alan sözünün kaldırılmasını gündeme getirmesinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.

Elif ÇAVUŞ

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CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, beraberinde CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile birlikte gittiği Trabzon Atatürk Köşkü'nde, Ulu Önder Atatürk'ün Vasiyet Odası'nda bir eksiklik fark etti.

Ulu Önder Atatürk'ün tüm mal varlığını Türk milletine bağışladığı Atatürk Köşkü'ndeki odasında “Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime bağışlamakla ferahlık duyacağım. İnsanın serveti kendi manevi kişiliğinde olmalıdır. Ben büyük milletime daha çok şeyler vermek istiyorum” sözünün yazdığı tabelanın kaldırıldığını gören CHP'li vekil Kaya, bu duruma tepki gösterdi.

ATATÜRK KÖŞKÜ 20 EYLÜL'DE ZİYARETE KAPATILACAK

Konuyla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı.

Atatürk Köşkü'nde zaman içinde yapısal olarak yıpranmaların olduğu, içerisindeki eşyalarda eskimeler ve deformasyonlar gerçekleştiği bu nedenle de ihale aşamasında olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada “Trabzon Büyükşehir Belediyemiz tarafından binanın onarılması için “Atatürk Köşkü Restorasyon ve Konservasyon” projesi hazırlanmış, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan proje 24 Ağustos 2022 tarihinde ihale edilmiş olup, iş sözleşme aşamasındadır. 20 Eylül tarihinde Köşk ziyarete kapatılacak ve tadilat işi başlayacaktır” denildi.

DAHA ESTETİK BİÇİMDE YENİLENEREK YERLERİNE KONULACAKTIR

Atatürk Köşkü'nün Cumhuriyet'in 100 üncü kuruluş yıl dönümüne hazır hale getirmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

*Bu süreçte bir taraftan da binanın içerisinde bulunan tabela, fotoğraf, yazı, mobilya, perde vb. tüm eşyalar da uzman ekipler tarafından ele alınarak bilimsel yöntemlerle gerekli onarımlar ve yenilemeler gerçekleştirilecektir.

*Atatürk Köşkünde bulunan herhangi bir yazı, resim ya da eşyanın kaldırılması söz konusu olmayıp, çalışma sonunda haberlere konu olan bilgilendirme tabelaları da çok daha estetik bir biçimde yenilenerek yerlerine konulacaktır.

*Milletimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez misafir edildiği bu esere sahip olmak şehrimiz için bir övünç vesilesi olup, belediyemiz ve halkımız bu paha biçilmez mirasa bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da layıkıyla sahip çıkmaya devam edecektir.

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