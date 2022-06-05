Atığını getirene kuzu hediye edecekler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte “Tarlada Sıfır Atık” projesini başlattı. Zirai ve tarımsal atık toplayan kooperatif üyesi kadınlara, her 500 kilogram başına bir toklu kuzu hediye edilecek.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcilere destek olmaya devam ediyor. S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iş birliğinde “Tarlada Sıfır Atık” projesini hayata geçiren Büyükşehir ve kooperatif, tohumdan hasada kadar geçen sürede meydana gelen zirai ve tarımsal atıklar ile atık plastiklerin geri dönüşüme kazandırmayı hedefliyor.

Kooperatif bünyesinde bulunan 13 köyde hayata geçirilen “Tarlada Sıfır Atık” projesi ile; zirai ve tarımsal atık toplayan kooperatif üyelerine, her 500 kilogram başına Büyükşehir Belediyesi tarafından bir toklu kuzu hediye edilecek.

S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde yer alan 13 kırsal mahallede “Önder Kadın Çiftçilerle Tarlada Sıfır Atık” kampanyası başlatan Büyükşehir Belediyesi; tarlalarda oluşan plastik atıkların ve kullanılmış zirai ilaç ambalaj atıklarının doğaya verdiği zararın önüne geçmek amacıyla konteynerler yerleştirerek düzenli olarak boşaltımını sağlıyor.