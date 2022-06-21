Abone Ol

ATM’den para çeken genç kız, hayatının şokunu yaşadı

Samsun'da, ATM'den 6 bin TL çeken genç bir kız, hayatının şokunu yaşadı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ATM’den para çeken genç kız, hayatının şokunu yaşadı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi.

İddiaya göre, 18 yaşındaki F.D. adlı kız, babasına ait kendisinin kullandığı kredi kartı ile ATM’den 6 bin lira para çekip deniz kenarına giderek kumsalda saymaya başladı.

POLİSE HABER VERDİ

Bu sıra kimliği belirsiz bir kişi F.D.’nin yanına gelerek kapkaç yöntemiyle saydığı 6 bin lirayı elinden alıp kaçtı. Olay polise haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Adres sorma bahanesiyle kapkaç! İlginizi Çekebilir Adres sorma bahanesiyle kapkaç!

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Eskişehir Haber para Samsun