ATO’dan Mücella Yapıcı tepkisi: Kabul edilemez

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Cumhur İzgi, Bakırköy Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mücella Yapıcı’nın muayenesi sırasında uğradığı muamelenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

İsmail AKIN

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Bakırköy Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mücella Yapıcı'nın Bakırköy Sadi Konuk, Beyoğlu Göz, Okmeydanı Devlet Hastanelerinde kelepçeli muayeneye maruz bırakılmasına tepki gösteren Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Cumhur İzgi, uygulamanın doktorluk mesleğinin evrensel değerlerine, etik ilkelerine tamamen aykırı olduğunu söyledi.

“ETİK İLKELERİNE TAMAMEN AYKIRI”

İzgi, konu hakkında yaptığı yazılı basın açıklamasında şöyle konuştu:

*Ülkemizdeki antidemokratik uygulamaların ve Sağlıkta Dönüşüm gibi sağlığı metalaştıran ucube programın sonucu olarak yaşamakta olduğumuz hekimlik pratiğinin değiştirilmesine yönelik düzenlemeler; 3-5 dakikada hasta muayenesi, hekimliğin rekabete dökülmesi, sağlık çalışanı yetersizliği vs. gibi; karşı karşıya kaldığımız etik ihlallerin zeminini oluşturduğu da unutulmamalıdır.

*İnsan olmaya saygıyı kaybetmemek için, insan olma değerinin talep ettiği saygıyı, onuru korumaya kararlı olduğumuzu, hekimler olarak ödevimizi yerine getireceğimizi bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz.

*Mücella Yapıcı'nın Bakırköy Sadi Konuk, Beyoğlu Göz, Okmeydanı Devlet Hastanelerinde kelepçeli muayeneye maruz bırakıldığı ve hastanelerdeki muayene ve tetkik sonuçlarını içeren sağlık verilerine ulaşamadığı bilgisi yer almıştır.

*Ayrıca yaşadıklarının onuruna yönelik bir saldırı olduğunu belirten Mücella Yapıcı'nın, ‘Artık hastaneye gitmek istemiyorum' dediği de paylaşılmıştır. Görüldüğü gibi kişi sağlık hakkından vazgeçme noktasına gelmiştir. Mesleğin evrensel değerlerine, etik ilkelerine tamamen aykırı böylesi bir hasta hekim ilişkisi kabul edilemezdir.

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