Avukat Efkan Bolaç: Rüşvet verenlerin yargılanması gerekirken beni yargılıyorsunuz

Avukat Efkan Bolaç hakkında paylaştığı karikatürlerden dolayı 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası açılmıştı. Duruşmada konuşan Bolaç, "Rüşvet verenlerin yargılanması gerekirken beni yargılıyorsunuz, enerjinizi bana veriyorsunuz" dedi.

Fırat FISTIK

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Avukat Efkan Bolaç'a, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı iki ayrı karikatür nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davası açılmıştı. Bolaç'ın paylaştığı Brezilyalı çizer Carlos Latuff'a ait iki karikatür Berkin Elvan ve Soma'daki madenciler üzerineydi. Davanın duruşması 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bolaç, savunmasında şunları söyledi:

HERKESİN TAPMASINI İSTİYORLAR

– Bıktık artık, niye bıktık? Bunu ticarete dönüştürenler var. Bunun sebebi de yargı makamı. 500-600 bin soruşturmadan bahsediliyor. 100 bini karara çıksa Ahmet Özel’in alacağı para 500 milyon TL. Bizim alacağımız vekalet ücreti hazineye, ben kaybettiğimde Ahmet Özel’e gidiyor.

– Burada suç yok. Yönetim makamları put yaratıyor. Herkesin tapmasını istiyorlar. Emniyeti, savcıyı, yargıyı devreye sokuyorlar. Ben şüpheciyim. Hukuk mesleği içinde analitiklik vardır, eleştiri vardır. Eleştirdiğim çok net; başbakan danışmanı Soma’da madenci yakınını tekmeledi. Bu benim gururuma dokundu. Buna dair karikatür hala var. Onu gördüğümde evet bu eleştiridir dedim. Başbakanın danışmanını görevden alması gerekiyordu. Bir ülkede yönetim halktan korkuyorsa demokrasi vardır. Halk yönetimden korkuyorsa otokrasi vardır.

HALKIN KORKUSUNU KİM ÇÖZECEK?

– Şikayet yok karikatürlerle ilgili, resen açılmış. Burada yargının geldiği durumu ifade etmek istiyorum. Ben bir hak savunucusuyum. Verilen kararlardan utandım. Şimdi de ben yargılanıyorum. CİMER’e şikayet ediyorsunuz, savcı emir telakki ediyor, soruşturma başlatılıyor. Yargı çözsün diyor, istinaf diyor ki AYM çözsün. Bir halkın hukuki güvencesi hakimdir. Suç olmayan bir şeyle ilgili olarak benden taraf olur. Ama hakim, şimdi bu kararı verirsem ne olacağım der. Bu korkuyu anlıyorum ama halkın korkusunu kim çözecek?

– Yasa diye bir şey yok. Anayasasızlaştırılmış durumdayız. Nasıl bana dava açıyorsunuz? Savcı bir konuda haklı, 2014’te başbakan olan Erdoğan hakkında cumhurbaşkanına hakaretten dava açılmış. Eleştiri hakkım anayasal güvencem. Ben eleştirebilirim. 299. madde tarafsız cumhurbaşkanını korumak için vardır ama cumhurbaşkanı şu an parti genel başkanı. Televizyon ekranlarından sürtük diyebiliyor. Bu eleştiri oluyor, 14 yaşındaki çocuğun vefat etmesini, Berkin Elvan’ı paylaşmak suç oluyor. Rüşvet verenlerin yargılanması gerekirken beni yargılıyorsunuz, enerjinizi bana veriyorsunuz.

İfadeler sonrası savcı mütalaa için ek süre istedi ve duruşma ertelendi.

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