Ayasofya’da skandal üstüne skandal: Böyle giderse…

Ayasofya Camii'nde Osmanlı döneminden kalma tarihi su haznesinin kapağı kırılarak, içine ayakkabı konuldu. Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar’ın paylaştığına göre kırık kapağın üzerine başka bir metalle kaynak yapıldı, skandal üzerine skandal yaşandı. Yaşar, "Böyle giderse 1500 yıl dayanan Ayasofya, bu devasa kubbe 2050’yi görmeden tepemize çöker" değerlendirmesinde bulundu.

Fırat FISTIK

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Ayasofya-i Kebir Camii’nde 500 yıllık imparatorluk kapısının tahrip edilmesinin ardından şimdi de Osmanlı zamanından kalma su haznesinin kapağı kırıldı ve içine ayakkabı konuldu.

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu.

Su hazinesinin Osmanlı döneminde, ustalar tarafından yapıldığını söyleyen Yaşar, “Bu hazine, tarihi ve içine su konulan bir küp. Orada sabit duruyordu. Üzerinde de normalde kurşun bir kapak vardır. O hasar görmüştü ve ayakkabı konmuştu. Şimdi de rezalet üzerine başka bir rezalet yapılmış ve o tarihi, kırılan kapağın üzeri başka bir metalle kapatılmak istenmiş” dedi.

“BÖYLE GİDERSE DEVASA KUBBE TEPEMİZE ÇÖKER”

“Bu metal rezalet bir restorasyonla bir kaynakla haznenin üzerine tutturulmuş” diyen Yaşar, “Ayasofya müze iken bilim kurulu vardı ve ‘Ayasofya çok hassas durumda ve 20 kişilik gruplar halinde içeri alınsın ‘ denmişti. Şu anda skandal üzerine skandallar devam ediyor. Böyle giderse 1500 yıl dayanan Ayasofya, bu devasa kubbe 2050'yi görmeden tepemize çöker. Burası bizim en değerli varlığımız. Biz de tüm dünyaya rezil oluruz” diye konuştu.

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