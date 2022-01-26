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Ayasofya’nın eski imamından skandal sözler: Allah karla çarpar

Tepki çeken paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ayasofya'nın eski baş imamı Mehmet Boykukalın, İstanbul'u esir alan karla ilgili sosyal medya hesabından yine skandal bir paylaşıma imza attı. Boynukalın, şarkı sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu'ya destek verenlere gönderme yaparak, "Hz. Adem ve Havva annemize yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar." ifadelerine yer verdi.

Yayınlanma: 13:27 - 26 Ocak 2022 Güncellenme:
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Ayasofya’nın eski imamından skandal sözler: Allah karla çarpar

Ülke gündeminde olan konular hakkında skandal ifadeler kullanarak dikkatleri üzerine çeken Ayasofya eski baş imamı İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından İstanbul’da yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı hakkında skandal bir paylaşım yaptı.

BOYNUKALIN’DAN SKANDAL SÖZLER

5 yıl önce çıkan ‘Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen sözler nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu’yu destekleyenlere göndermede bulunan Boynukalın, şu ifadeleri kullandı:

“Hz. Adem ve Havva annemize yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar; öyle elinizde balık ve rakıyla kala kalırsınız… Gereken dersi herkes çıkarır inşallah…”

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