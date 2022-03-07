Aybar kar fırtınası nedir? İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Cemrelerin birbir düşmesinin ardından sıcakların artması beklenirken, yeni bir kar yağışı geliyor. Aybar kar fırtınası ile hafta ortasında tüm yurdu kar ve soğuk hava etkisi altına alacak. Sibirya kökenli olan Aybar kar fırtınası heybetli, görkemli anlamına geliyor.

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Geçtiğimiz aylarda son yıllarda görülen en yoğun kar yağışını yaşayan İstanbul ve çevresini yeni bir kar fırtınası bekliyor. Ocak ayında etkili olan Avar kar fırtınası ardından bu kez aybar kar fırtınası geliyor. Kar yağışının İstanbul dahil yurdun birçok şehrinde hakim olması bekleniyor.

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Sibirya kökenli olan aybar kar fırtınası, Türkiye’ye doğru ilerlemesi nedeniyle gündeme oturdu. Geniş bir alanda etkili olması beklenmesi nedeniyle kar fırtınasına, heybetli, görkemli anlamına gelen aybar ismi verildi.

Ocak ayının son haftası İstanbul'da etkili olan kar fırtınasına ise avar ismi verilmişti.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre dün gece saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına alan yağışlı hava, sıcaklık düşüşüyle birlikte karlı günler yaşatacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağışlar, perşembeden itibaren üç gün boyunca kar şeklinde görülecek.