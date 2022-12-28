“Ayder’de 3 ayrı yerde inşaat var”

Rize'nin doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası'nda yaşanan betonlaşmaya CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, tepki gösterdi. Adıgüzel, doğa harikası yaylanın 3 ayrı noktasında betonlaşma yapıldığını söyleyerek, “Aslında yapılmak istenen, Ayder'i halktan alıp belli bir zümreye vermek” dedi.

İsmail AKDUMAN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın yaklaşık 5 yol önce “Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz” diye yaptığı konuşmasının ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık 11 Ekim 2019’da yaylada kentsel dönüşüm projesi başlattı. Kentsel dönüşüm projesinin yaylada yapılan betonlaşma tepki çekti. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de yaylanın 3 ayrı noktasında betonlaşma yapıldığını ileri sürdü.

“AKP KORUMA PROJESİYLE TALAN EDİYOR”

Milletvekili Adıgüzel, Ayder Yaylası'nda yapılaşma ve betonlaşma olduğuna dikkat çekerek, “Yaylanın doğal dokusu tahrip edilip, güya yenileme ve koruma adı altında bir proje ile talan ediliyor. Zaten ne zaman AKP koruma diye bir proje başlatsa korkuyoruz. Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Bu cümleyi 5 yıl önce söyleyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu cümle, aslında bir günah çıkarma değilmiş, yeni yapacakları bir şeyin ön habercisiymiş. Doğal dokusu tahrip edilip güya yenileme ve koruma adı altında bir proje ile talan ediliyor.” dedi.

“HAZIRLIK ÇOK ÖNCE BAŞLADI”

Ayfer Yaylası'nda yaşanan betonlaşma hazırlığının çok önceden başladığını vurgulayan Adıgüzel, “ Yaylada 3 farklı alanda inşaat var. Termal tesislerin yanı sıra, bir otopark alanı yapılıyor ve yukarıda Tikço tepesinin başında villalar yapılıyor. Bütün bunlar göz ardı edilip kamuoyuna gösterilmiyor. Aslında yapılmak istenen Ayder’i halktan alıp belli bir zümreye vermek. Burada adeta bir Davos yapmaya çalışıyorlar. Oldu olacak Ayder’in ismini de Ayvos yapın zaten bu haliyle ayvayı yemiş olacak. Bunun hazırlıkları çok önceden başladı. Önce Ayder Milli Parkı’nın bir bölümünü Milli Park olmaktan çıkardılar. Yani imara açıldı. İşte bunlar bugünün hazırlıklarıydı. Oradaki insanlar da itiraz etmesinler diye onlara sizin yerlerinizi koruyacağız denildi. Ancak her zaman olduğu gibi esas zararlı oranın halkı görecek. Klasik bir AKP kandırmacası. Türkiye’nin gözbebeği güzelim bir coğrafyayı betona boğuyorlar. Bu duruma da herkes sessiz kalıyor. Biz sessiz kalmayacağız” diye konuştu.

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