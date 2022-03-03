Aydın, zeytin ağaçları için kenetlendi

Toplam 154 bin hektar zeytinlik alanındaki 25 milyon ağacı ile zeytincilikte Türkiye’nin ilk sırasında yer alan Aydın’da siyasetçiler, baro, çevre örgütleri ve çiftçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin verilmesine dair yönetmeliğe karşı kenetlendi.

Latif SANSÜR

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine genelge ile izin verilmesi, Türkiye'nin en fazla zeytin ağacına ev sahipliği yapan Aydın'da gündemin ilk sırasına yerleşti.

CHP Aydın Milletvekillerinin art arda yaptığı açıklamalardan sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilçe Belediye başkanlarının başlattığı “Zeytinime dokunma” kampanyaları paylaşım rekorları kırdı. Aydın'da bulunan çevre ve doğa dernekleri, zeytinlik alanları tahribata açan yönetmeliğin iptal edilmesi için basın açıklaması ve eylem takvimi hazırladı. Son olarak Aydın Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu bir açıklama yaparak, yönetmeliğin iptali için Danıştay'a dava açtıklarını açıkladı.

“HER YÖNÜYLE HUKUKA AYKIRI”

Baro'nun açıklamasında yönetmelik değişikliğinin iptali için hukuki her yolun deneneceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

* Maden yönetmeliğinde yapılan bu değişiklik maden (kömür) işletmelerinin yanında zeytinlik alanlarda jeotermal kuyu sondajı ve jeotermal santral kurulmasının önünü açmaktadır.

*Yönetmelik değişikliği her yönüyle hukuka aykırıdır ve zeytin yetiştirilen bölgeleri felaketi olur. Baromuz, yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a dava açmış bulunmaktadır.

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