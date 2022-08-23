Aydın’da köylülerden JES’e karşı eylem

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Mezeköy Mahallesi'nde Jeotermal Enerji Santrali (JES) firmasının iş makineleri yargı süreci devam ederken köylülerin, CHP ve İYİ Partili Milletvekillerinin direnişine rağmen, gece saat 03.00’da jandarma ve TOMA’lar eşliğinde tarım arazileri, incir bahçelerine girdi.

Latif SANSÜR

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Şehircilik Bakanlığı'nın “ÇED Gerekli Değildir” kararı verdiği, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'da “Acele Kamulaştırma” onayı verdiği JES firmasının iş makineleri, jandarma ve TOMA'lar eşliğinde, gece 03.00'da vatandaşların tarım arazilerine girdi.

Dün gündüz saatlerinde başlayan gerginlik, gece de sürdü.

Yöre sakinleri yaklaşık bir ay önce yürütmeyi durdurma ve acele kamulaştırma kararının iptali için açtıkları davaların sonuçlanmasının beklenmesini isterken, JES firması yetkilileri ise zaman kaybetmeden ve kamulaştırma prosedürü tamamlanmadan vatandaşların arazilerine iş makineleri ile girmek istedi.

İş makinelerine izin vermek istemeyen köylüler, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, olay yerine gelen çevreciler güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile karşılaştı.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gece saatlerine kadar süren gerginlik sırasında aralarında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı sonrası ise aralarında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ile İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, köylüler, destek için gelen vatandaşlar jandarmanın sert müdahalesi ile uzaklaştırıldı.

Gece saat 03.00'da JES firmasının iş makineleri jandarma ve TOMA'lar eşliğinde vatandaşların özel mülklerine girdi.

CHP MİLLETVEKİLİNDEN SERT TEPKİ

Emniyet güçlerinin JES firmasının özel güvenlik elemanları gibi davrandığını söyleyen CHP Milletvekili Hüseyin yıldız, “Mezeköy'lülerin özel mülklerine gece saat 03.00'da kadınlar, köylüler darp edilerek girildi. Cumhurbaşkanına soruyorum, siz o acele kamulaştırma kararını verirken bu köyde ne yapılıyor, ne üretiliyor araştırdınız mı? Sadece yandaş müteahhidi zengin etmek için yol verdiniz. Ama şunu bilesiniz ki, kanunsuz iş yapanlar bir gün hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Namus sözünü veriyorum. Asla peşini bırakmayacağız” dedi.

“HUKUKSUZ VE ANAYASA'YA AYKIRI”

AYEP Aydın Ekoloji ve Yaşam Platformu'ndan yapılan açıklamada da yaşananlara tepki gösterilerek şu ifadeler paylaşıldı:

*Dün gece Mezeköy’de, yaşam alanlarını savunan köylüye yapılan jandarma müdahalesi, darp eşliğinde yapılan gözaltılar hukuksuzdur. Anayasa’ya aykırıdır.

*Aydınlının ve Mezeköylünün havasına toprağına sahip çıkması meşrudur. Hem hakkı hem ödevidir.

*Aydın Valiliği bir an evvel bu hukuksuzluğa son vermeli, kolluğu köyden çekmelidir. Köyde bulunan vekiller de hiçe sayılmıştır; atanmışların seçilmişleri hiçe sayması, halkın iradesinin hiçe sayılmasıdır.

“ZORLA GASP EDİLDİ”

Aydın Çevre Platformu Başkanı Mehmet Vergili'de köylünün mallarının hukuksuz bir şekilde gasp edildiğini söyledi.

Vergili, “Milletvekillerini, vatandaşı itip kakaladılar, darp ettiler. Olaylarda 6 kadın yaralandı. Benimle birlikte 20 kişi gözaltına alındı. TOMA'lar jandarmalar eşliğinde vatandaşın malları, arazileri yandaş şirket tarafından gasp edildi” şeklinde konuştu.

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