Aydın’da orman yasağına uymayanlara ceza yağdı

Aydın Valiliği’nin kentte ormanlara girişi yasaklamasından sonra, ormana izinsiz giren, orman yakınında mangal yakan, temizlik amacıyla kuru ot ve anız yakan 28 kişiye 581’er lira idari para cezası verildi.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, valiliğin aldığı karar çerçevesinde girilmesi yasak olan ormanlara girenlere göz açtırmadı. Orman yangınlarının önlenmesine yönelik karar çerçevesinde Efeler, Didim, İncirliova ve Kuşadası ilçelerinde 14 şahsa girilmesi yasak ormanlık alana girdiği için; 7 kişi mangal yaktığı, 5 kişi kuru ot yaktığı, 2 kişiye ise anız yaktığı için kişi başına 581 lira olmak üzere toplamda 16 bin 268 lira idari para cezası kesildi.

ORMANLAR İHA'LAR VE KOMANDOLARCA KORUNUYOR

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Orman yangınları ile mücadele kapsamında gerek havadan İHA'lar ile gerekse karadan komando ve Jandarma birlikleri ile sürekli kontrol ve denetimlere devam edilecektir. Geçtiğimiz dönem yaşanan üzücü orman yangınlarına sebebiyet vermemek için halkımızın duyarlı olması, anız, bahçe temizliği, piknik ve benzeri sebeplerle ateş yakılmaması önem arz etmektedir” denilerek vatandaşlar uyarıldı.

İlginizi Çekebilir Çadırlarda geçen bir ömür: Orman kesim işçileri köy nüfusuna ulaştı