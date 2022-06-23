Aydın’da ormanlık alanlara olağanüstü koruma

Marmaris’i üç gündür yakıp kavuran orman yangınıyla mücadele sürerken, bölge olarak büyük risk alanında bulunan Aydın’da olağanüstü önlemler alındı. Kuşadası’nda uluslararası anlaşmalarla korunan Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı’nı Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Komando Timleri korumaya başladı. Kurum amirleri ve muhtarlarla toplantılar yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, olası yangınlara karşı seferberlik ilan etti.

Latif SANSÜR

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Aydın Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, orman yangınlarının önlenmesi için bir dizi karar ve yasaklarla açıkladı. Orman yangınları açısından birinci derece riskli bölge olan ilde ormanlara giriş-çıkış belirli yerlerde yasaklandı.

Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı ve çevredeki ormanları ise PÖH ve Jandarma Komando Timleri koruyacak. Ormanları ablukaya alan PÖH ve Komandolar olası şüphelilere karşı 24 saat ormanlık araziyi karış karış tarayacak.

27 bin 598 hektar alana sahip Milli Parkta özel yetiştirilen atlarla kara yoluyla ulaşılamayan noktalarda ve koylarda devriye görevini jandarma astsubaylar üstlendi.

DİLEK BALONU VE HAVAİ FİŞAK YASAK

Komisyon kararlarına göre, ormanlık alanlara 4 kilometre ve daha yakın mesafede anız, bahçe ve zeytinliklerde ot ve çalı yakmak; İl genelinde ormanlara yakın bölgelerde piknik yapmak, çadır kurmak, mangal yakmak, dilek balonu uçurmak ve havai fişek atmak yasaklandı.

Yangınların bir bölümünün sigara izmaritlerinden kaynaklandığı belirtilerek, Şoförler Odası başta olmak üzere ilgili kurumlar aracılığıyla sürücülerin uyarılması da kararlaştırıldı.

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