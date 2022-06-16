Ayhan Barut, yargı emekçileri için çözüm istedi

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, yüz binlerce yargı emekçisinin özlük hakları, ekonomik talepleri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine dönük istemlerini Meclis gündemine taşıdı.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, yüz binlerce yargı emekçisinin özlük hakları, ekonomik talepleri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine dönük istemlerini Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanlığı’na soru önergesi verip Meclis Araştırması isteyen Ayhan Barut, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak da derinleşen çare bulunmasını talep etti.

“ADALET KABUS İÇİNDE”

Meclis Genel Kurulu’nda yargı emekçilerinin sorunlarına ve adalet sistemindeki kangrene dönüşen problemlere dikkat çeken Ayhan Barut, “Ne yazık ki ülkemizin adalet sisteminde uzun süredir hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ile ilgili sorunlar var. Bunun yanı sıra yargı emekçilerinin çalışma hayatı da kabusa döndü. Artan iş yükü, mobbing, keyfi olarak açılan soruşturmalar ve mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaya zorlanan yargı emekçileri zorda” diye konuştu.

TALEPLERİ SIRALADI

Yargı emekçilerinin özlük hakları, ekonomik-sosyal talepleri ve çalışma koşullarıyla ilgili konuşan Barut, şunları kaydetti:

“Enflasyon canavarı ve bitmeyen zamlar maaşları kuşa çevirdi. Ayrımsız tüm yargı emekçilerinin insanca yaşayacakları bir ücret almaları sağlanmalıdır. Zam ve yüksek enflasyondan kaynaklı ekonomik kayıpları giderilmelidir. Adliyelerde ayrımsız herkese mesai ücreti ödenmeli, ücret farkları kaldırılmalı, ücret adaletsizliği önlenmelidir. Ulaşım ücretleri her ilde verilmeli, yeterli personel istihdamı yapılmalıdır.

Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarıyla kurum içinden atamalara devam edilmelidir. Mülakat değil liyakat esas alınmalıdır. Yargı hizmetleri sınıfı oluşturulmalı, kadro ve Ünvanlar yeniden tanımlanmalıdır. İşyerlerinde cinsiyetçi iş bölümü yapılmamalıdır. Büyük zorluklar içerisinde görev yapan emekçilerimizin sesini duymak, sorunlara çare bulmak zorundasınız.”

“MOBBİNG BİTMELİ, DERTLER GİTMELİ”

Meclis konuşmasının ardından TBMM Başkanlığı’na yargı emekçileriyle ilgili sorunların tespiti ve çözümü için Meclis Araştırması önergesi sunan Ayhan Barut, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması talebiyle de soru önergesi hazırladı. Önerge şu sorulara yanıt istendi:

Bakanlık personelinin sürekli şikayet ettiği mobbing ve keyfi soruşturma iddialarına ilişkin bir adım atacak mısınız?

Bakanlık bünyesinde artan iş yükü ve personel eksikliği sorununu gidermek için kamuya yeterli atama yapacak mısınız?

Yargı emekçilerinin enflasyon ve zamlar nedeniyle eriyen maaşlarına karşı düzeltme, iyileştirme ve ek artışlarla destek sağlayacak mısınız?

Adliyelerde ayrımsız tüm çalışanlara mesai ücreti ödeyecek misiniz, ücret farklarını kaldıracak mısınız?

Ulaşım ücretlerinin belirli iller dışında tüm illere verilmesi için hazırlığınız var mı?”

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