‘Aylardır zarar ediyoruz’ pankartı asıp akaryakıt istasyonunu kapattı

Trabzon'u en eski akaryakıt istasyonlarından biri "Aylardır zarar ediyoruz. O yüzden kapattık" yazılı pankartı asarak kapanışını vatandaşlara duyurdu. İstasyonun sahibi olan Yusuf Ziya Yılmaz, aylardır zarar ettiklerini ve dayanacak güçleri kalmadığı için iş yerini kapattığını belirtti. Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş ise 4 bin istasyonun kapanma tehlikesi yaşadığını söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Trabzon’un Ortahisar ilçesi Hızırbey Mahallesi’ndeki kentin en eski akaryakıt istasyonlarından biri kapatma kararı aldı. İstasyon sahibi Yusuf Ziya Yılmaz, aldığı kararı iş yerine “Aylardır zarar ediyoruz. O yüzden kapattık” yazılı pankart ile duyurdu. Türkiye'nin de içinden geçtiği durumu göz önünde bulundurarak bu zamana kadar tahammül ettiklerini dile getiren Yılmaz, “Bu ticari faaliyetimizin artık bu şartlarla devam edemeyeceğine karar verdik.

Gerekçesine bakacak olursanız son 3 yıldan bu yana asgari ücrete yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldı. Enerji fiyatları süre içinde aldı başını gitti. Diğer bütün giderlerimiz de bununla beraber arttı. Ancak kâr oranlarımız 3 yıl öncesinin de altında kaldı” dedi.

“HER AY ZARAR EDİYORUZ”

Maliyetlerin artmasına rağmen karlarının artmadığını söyleyen Yılmaz, “Asgari ücretin, enerji fiyatlarının ve diğer giderlerin, özellikle kredi kartı komisyonları üst üste konulduğunda, değil işletme giderlerini karşılamak, açıktan açığa zarar ediyoruz. Bir tanker mal 100 bin TL iken 600 bin TL oldu. Bunun yüzde 65'i vergi. Burayı bir yıl önce kapatsaydım cebimde 3 milyon lira param olurdu. Bugün yarın düzelecek, bakana Cumhurbaşkanına gideceğiz derken hiçbir şey olmadı. İsyan noktasındayız. Kapatmaktan öte artık psikolojik olarak da mücadele edecek noktada değiliz. Buna biran önce yetkililerin çare bulması lazım” diye konuştu.

“4 BİN BAYİ KAPATMA TEHLİKESİNDE”

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, akaryakıta gelen zamların bayileri olumsuz etkilediğini açıklayarak, yaklaşık 4 bin akaryakıt istasyonunun kapanma tehlikesi olduğunu söyledi. Okumuş, bayilerin finansman maliyetlerinin 4 kat arttığını vurgulayarak, ” Bir çok bayi yakıt alamaz hale geldi.

Promosyonlu satışlar nedeniyle, bayiler karlarından çok indirimli satışlar yapmak zorunda kaldı. Bu indirimleri dağıtım şirketleri yapıyor, buna bayiler uymak zorunda. Kredi kartı komisyonlarında da çok ciddi bir sorun yaşıyoruz. Kredi kartları komisyonunun artmasıyla maliyetlere ciddi bir yük bindi.

Sorunlarımızı hükümete de aktardık. Bu önerimiz kabul edilirse bayilerimiz kurtulacak, yoksa elektrik maliyetleri, personel maliyetleri ve diğer giderlerimizin artmasıyla alakalı 4 binin üzerinde bayinin kapanacağını öngörüyoruz. Çok tehlikeli bir durum. Binlerce insanımız işsiz kalacak, binlerce milli servet yok olacak. Acilen çözüm bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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