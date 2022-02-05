Ayman Yaylası’nda zafer köylülerin

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesindeki Ayman Yaylası'nda kurulacak taş ocağına karşı yöre halkının açtığı davada bölgede inceleme yapan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

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DSİ tarafından Seben’de yapacak olan HES barajına, Kıbrısçık yolu üzerindeki Ayman Yaylası'na taş ocağı açmak için geçtiğimiz yıl Ağustos ayında çalışmalara başlayan ekipleri köylüler durdurdu.

Bir süre sonra tekrar bölgeye gelen ekipler yaklaşık 150 ağaç kestikten sonra yöre halkının tepkileriyle karşılayınca yayladan ayrılmak zorunda kaldı.

Taş ocağının yapılması için bin 500 ağacın kesileceğini ileri süren köylüler hukuksal mücadele de başlattı.

İdare mahkemesi, köylülerin itirazlarını yerinde görerek karar verilinceye kadar, bölgedeki çalışmaları durdurma kararı vererek bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.

“ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI UYGUN DEĞİL”

Aymar Yaylası’nda inceleme yapan bilirkişi heyeti, hazırladığı raporu mahkemeye verdi.

Raporda taş ocağı açılması için verilen ÇED gerekli değildir kararının, ocağın çevresel etkilerinin yeterince değerlendirilmediği gerekçesiyle yerinde olmadığı ifade edildi.

Ayrıca üretim izninin iptalinin uygun olacağı da bilirkişi raporunda yer aldı.

“DOĞAL YAŞAM VE HAYVANCILIK ETKİLENECEK”

Raporda, taş ocağı açılması durumda, ocakta yapılacak patlatmaların yerleşim yerlerini ve alandaki yüksek gerilim hattına zarar verebileceği, bu nedenle elektrik kesintisi, yangın gibi durumların oluşabileceğine dikkat çekildi.

Ocaktan çıkacak tozun bölgedeki hayvancılığa etki edeceği, ayrıca yabani hayvanların yaşam alanlarının daralacağı vurgulandı.

Bilirkişi raporunda bölgedeki Sarı Çam ağaçlarının kesileceğini ancak günümüzde ağaçların korunmasının büyük bir önemi olduğu vurgulandı.

Bilirkişi heyeti, bölgede daha önce açılan taş ocakları olduğunu belirterek, Seben Taşlıyayla Göleti ve Sulama Projesi için bu taş ocaklarının kullanılmasının daha uygun olduğunu kaydetti.

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