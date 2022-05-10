AYM’nin siyaset yasağı getirdiği terörist Suriye’de öldü

Batman’da adliye binasına bomba yerleştirip infilak ettirdiği için tutuklu yargılanıp tahliye olduktan sonra kapatılan Demokratik Toplum Partisinin kuruluş çalışmalarında yer alan Bahar Yeşilyurt’un Suriye’nin kuzeyindeki El Malikiye kasabasında öldüğü ortaya çıktı. Kadın terörist DTP’nin kapatılmasından sonra siyaset yasağı getirilince terör örgütünün dağ kadrosuna katılmış ve son olarak da Suriye yapılanmasında yer alıyordu.

Özgür CEBE

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Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet yürütürken 1996'da bir çatışmada yaralı yakalanan Rojda Bakur kod adlı kadın terörist Bahar Yeşilyurt kapatılan 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesinde 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. 9 yıl tutuklu yargılanan terörist 1 Haziran 2005'te yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu kapsamında tahliye edildi.

Kadın terörist serbest kalınca kapatılan DTP'nin Batman il teşkilatında görev aldı. 20 Ekim 2005 günü Batman'daki adliye binasının kadınlar tuvaletine Kompoze-A tipi zaman ayarlı plastik patlayıcının yerleştirip infilak ettirilmesi sonucu, binanın ve otoparktaki kamu araçlarının ağır hasar meydana geldi.

Bahar Yeşilyurt, bombayı bıraktığı iddiasıyla gözaltına alındı. Evinde ele geçen elektrikli fünye ile 100 gram patlayıcının adliye binasındaki patlayıcı ile aynı olduğu belirlendi. Yine örgütsel dokümanlar ve Batman Valiliği, valilik konutu, emniyet binası ve nüfus müdürlüğüne yönelik eylem planları bulunduğu belirtildi.

TAHLİYE OLDU, SURİYE’YE KAÇTI

DTP'nin kurucu üyesi de olan Bahar Yeşilyurt, DGM'lerin kapatıldığı dönemde suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle tahliye edilince illegal yollardan ikinci kez örgütün dağ kadrosuna katıldı. Irak'ın Kuzeyindeki kamplarda askeri ve siyasi eğitim gördü.

Yeşilyurt, 2011'de Suriye'de başlayan iç savaş sonrası terör örgütü PKK'nın uzantısı olarak ortaya çıkan PYD’ye katılmak için Suriye'nin kuzeyine geçiş yaptı. DTP'nin Anayasa Mahkemesince kapatılması üzerine siyaset yasağı getirilen isimler arasında yer aldı.

SURİYE’DE ÖLDÜ

Terörist Yeşilyurt'un 26 Nisan'da Suriye'nin Haseki vilayetine bağlı El Malikiye kasabasında öldüğü ve terör örgütünce düzenlenen törenle buradaki örgüt mezarlığına gömüldüğü öğrenildi. Terör örgütünün yayın organları da kadın teröristin yakalandığı kanser hastalığı sonucu öldüğünü doğruladı.

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