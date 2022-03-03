Aytun Çıray’dan Melih Gökçek için suç duyurusu

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı İzmir Milletvekili Aytun Çıray, konuyla ilgili açıklamasında, ilk olarak, Melih Gökçek'in görev süresini tamamlamasına daha bir buçuk yıl varken istifa etmek zorunda bırakıldığı sürece dikkat çekti.

Gökçek'in 29 Ekim 2017'de kendi arzusuyla makamını terk etmediği takdirde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden azledileceğini vurgulayan Çıray,”Lozan ve Montrö Antlaşmalarının Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti için paha biçilmez değerinin herkes tarafından nihayet anlaşılmaya başladığı şu kritik dönemde ne oldu da gayet düşük bir profil çizmeye özen gösteren Gökçek birdenbire coştu” dedi.

“SOMUTLUK KAZANAN FETÖ ŞAİBESİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR”

“Gökçek böyle davranarak, Bülent Arınç'ın ‘Bu yapıya Ankara'yı parsel parsel sattı' ibaresiyle adeta somutluk kazanan FETÖ şaibesini unutturmayı amaçlıyor” diyen Çıray şöyle devam etti:

*FETÖ'yle gerçek anlamda siyasi bir hesaplaşmanın olmayacağının ortaya çıkması ve özellikle Biden'ın seçilmesinden sonra yaşanan gelişmeler Gökçek'i Sarayın gözüne yeniden girme konusunda cesaretlendirdi galiba.

*Siyasi İslâmcı zihniyetin alamet-i farikası olan Cumhuriyetin kurucu lideri ve değerlerine düşmanlıktan bir manivela olarak yararlanmak istemiş olmalı.

*Bunun için de ebedi kurucu liderimize ve cumhuriyetin tapusu olan kurucu anlaşmalara nefretini twitter üzerinden bir zehir gibi boşalttı.

“ZEHİR SAÇANLAR KADAR CESUR OLMALIYIZ”

İçinden geçtiğimiz çetin dönemin, cumhuriyetimizin kurucusu ebedi liderimiz ve yol arkadaşlarına bağlılığın tartışılmaz değerini bütün açıklığıyla ortaya koyduğunu belirten Çıray, açıklamasını şöyle sürdürdü:

*Ancak bu gerçeği yüksek sesle ifade etmemizin yeterli olmadığı bir sürece girdik.

Artık onlara göz bebeğimiz gibi koruyup sahip çıkmamız, sahte bir tarihle insanlarımızın zihinlerini ifsat ve zehirlemek isteyenler karşısında cesur olmalı ve karşı tavrımızı da çok net koymalıyız.

*Bu bizim için medeniyet dünyasının parçası olmanın yegane yolu. Refah içinde özgür bir millet olmanın başlıca garantisi.

*Zehir saçanlar kadar cesaretli olmak ve Kurucu liderimizin Türk Milletinin bekasını ve egemenliğini garanti altına alan kutlu anlaşmalarını aşağılamalardan korumak zorundayız.

*Bu bizim için Türk Milleti adına yürüttüğümüz görevin milli ve medeni bir yükümlülüğüdür.

GÖKÇEK ATATÜRK’E, İSMET PAŞA’YA VE YÜCE MECLİSE’E KARŞI NEFRET SUÇU İŞLEDİ

Gökçek’in sosyal medya paylaşımını hatırlatan Çıray şöyle devam etti:

*Bu çerçevede Melih Gökçek'in Twitter üzerinden 16.02.2022'deki “Batum'u, Musul'u, Halep'i, Rakka'yı, Süleymaniye'yi ve Kerkük'ü Lozan'da satanlara lanet olsun…

*Bu toprakları yabancılara peşkeş çekenlerin mezarları ateşle dolsun inşaallah…” şeklindeki paylaşımı Lozan Barış Antlaşması görüşmelerini yürüten Türk heyetine, antlaşmayı imzalayan heyet başkanı İsmet İnönü’ye, Lozan’da barış şartlarının görüşülmesi için onu görevlendiren Mustafa Kemal Atatürk’e ve nihayet Lozan Barış Antlaşmasını onaylayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aşağılayıcı bir dille yapılmış nefret dolu hakaretlerdir.

*Dolayısıyla Gökçek, bir şüpheli olarak, TCK mad. 301’de düzenlenen Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama suçunu alenen işlemiştir.

*Gökçek bu hakaretleriyle aynı zamanda 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’un 1 ve 2’nci maddelerini de açıkça ihlal etmiştir.

“YAŞASIN LOZAN! YAŞASIN MONTRÖ!”

“Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde yükseldiği kurucu ruha ve değerlere sahip çıkmak, onları olabilecek en güçlü biçimde korumak ve savunmak kutlu ve yüce Meclis çatısının altında Türk Milleti adına bulunan bizlerin en temel ve bağlayıcı görevidir. Bu suç duyurusunu TBMM Başkanı Sayın Şentop’un yapmasını bekledim ama görevini ihmal etti. Bu nedenle bu suç duyurusunda bulunmakla kendimi hayatımın en onur verici görevlerinden birini icra etmiş sayıyorum. Yaşasın Lozan! Yaşasın Montrö!”

İlginizi Çekebilir İYİ Partili vekil hastanede oksijen skandalının belgelerini yayınladı