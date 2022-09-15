Babacan: Maddi zorluk yaşayan tek bir üniversiteli kalmayacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak öğrencilerin şikayetlerini okudu, partisinin vaatlerini anlattı. Babacan, “Üniversiteyi kazanıp maddi zorluk yaşayan tek bir öğrencimiz kalmayacak. Öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanması tamamen devletin garantisinde olacak” dedi.

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Bu sene üniversiteyi kazanan 105 bin 772 genç okullarına kayıt yaptıramadı. Öğrenciliğin maliyetinin arttığını söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesaplarından canlı yayın açtı. Babacan, kendisine gelen şikayetleri okudu, partisinin vaatlerini anlattı.

“YURT İMKANI SAĞLAYACAĞIZ, YOKSA KİRA DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Babacan'ın ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

* “Yurt sorununu ortadan kaldıracağız. İhtiyacı olduğu halde, maddi durumu zayıf olduğu halde yurt bulamayan her öğrencimize yurt imkânı sağlayacağız. Yurt yoksa kira desteği vereceğiz. Tüm eğitim masraflarını karşılayacak şekilde Eğitim Destek Banka Kartı vereceğiz. 18 yaşını dolduran herkes bu karttan yararlanabilecek. İlkokul, ortaokul, lise öğrencisiyse veliler kullanacak.

“YEME İÇME, BARINMA, HEPSİNİ ÇÖZECEĞİZ”

* KYK yurtlarında kalan öğrencilerimizin yeme içme masrafı bu koskoca ülke için nedir ki öğrencileri bunlarla uğraştırıyorsunuz. Yemesi, içmesi, barınması hepsini çözeceğiz. Öğrenciler, üniversiteyi kazandıktan sonra geçim derdinde olmayacak. Esas bu. Kimsenin aklında en ufak soru kalmayacak. Hedef bu.

“ÖĞRENCİLERİN TEMEL İHTİYAÇLARI DEVLETİN GARANTİSİNDE OLACAK”

* DEVA Partisi Genel Başkanı olarak tüm üniversiteli arkadaşlarıma söz veriyorum: Üniversiteyi kazanıp maddi zorluk yaşayan tek bir öğrencimiz kalmayacak. Öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanması tamamen devletin garantisinde olacak. Ulaşımdı, yeme içmeydi, barınmaydı, kitaptı, kırtasiyeydi, bilgisayardı, şuydu buydu… ‘Üniversiteyi kazandım ama barınamıyorum, aç geziyorum' diyen tek bir öğrencimiz kalmayacak.

“HERKESİN ÖĞRENİM VE İŞ İMKANI OLACAK”

* Önümüzdeki seçimde bambaşka bir dönem açılacak. Müreffeh, özgür ve zengin, adil bir Türkiye için bir başlangıç yapacağız. Bu sene kazanamayan veya kazanda da kayıt yaptıramayan gençlere de ‘Umudunuzu kaybetmeyin. Bu ülke düzgün yönetildiğinde herkesin öğrenim imkanı olacaktır. Herkesin iş imkanı olacaktır. Yeter ki önümüzdeki dönemde düzgün bir kadro işin başına gelsin. Çözüm kolay.”

“HER YERDEN FERYAT MESAJLARI GELİYOR”

Barınma, hayat pahalılığı ve eğitim sorunuyla ilgili kendisine gelen mesajları paylaşan Babacan, “Her yerden feryat mesajları geliyor. Anadolu ve Trakya'da her ilde ve ilçede görüyordum.Gençler ‘Başkanım, üniversiteyi kazanacağım ama ailemin okutacak parası yok. Kira, barınma, yeme, içme, ulaşım masrafları aldı başını gitti' diyordu. İşte bu gerçeği bugünkü rakamlarla gördük. 850 bin arkadaşımız üniversiteyi kazanmış ama bunlardan 105 bin 772'si kaydını yaptıramamış. Acı gerçek bu” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLER MAKARNAYA, PATATESE TALİM EDİYOR”

Babacan “Öğrencilik artık çok maliyetli. Adım atıyorsunuz para. Şehirlerarası ve şehir içi ulaşım korkunç pahalandı. Gıda fiyatları almış başını almış başını gitmiş. Öğrencilerin çoğu makarnaya, patatese talim ediyor. Akşam yemeğini tek bir çorbayla geçiştiren çok sayıda gençle karşılaşıyorum. Kira fiyatları aldı başını gitti.Öğrencilik çok zorlaştı” dedi.

Öğrenciliğinde üniversiteyi kazanınca heyecanla kayıt gününü beklediklerini söyleyen Babacan, “Varlıklı ailelerin çocukları ile maddi imkanları zayıf ailelerin çocukları arasında bu kadar büyük bir fırsat eşitsizliği olmamıştı” dedi.

“GENÇLER KYK BURSLARINDAN KENARA KOYUP AVRUPA'DA TATİL YAPABİLİYORDU”

Babacan yüksek enflasyona tepki göstererek sözlerine şöyle devam etti:

* “Şartların çok daha iyi olduğu dönemleri yaşadık. Ben ve arkadaşlarımın ülke ekonomisinin başında olduğu dönemde gençlerimiz KYK burslarından, kredilerinden artırıp da kenara koydukları parayla Avrupa'da tatil yapabiliyorlardı.

* Bilgisayar, cep telefonu almak problem değildi. Şu anda gençler bir cep telefonu almakta çok zorlanıyor, görüyoruz. Bugünkü hükümet üyeleri kim yokluktan, yoksulluktan bahsetse ‘Çıkar telefonunu' diyorlar. Sanki lüksmüş gibi.”