Babacan oğlunu evlendirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın oğlu Kerem Babacan ile Gülçin Ece Özkahya, düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden sınıf arkadaşı olan genç çifte, aile yakınları ve arkadaşları eşlik etti.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın oğlu Kerem Babacan ile Gülçin Ece Özkahya törenle dünyaevine girdi.

Babacan, mutluluklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

*Bugün bir kızım daha oldu. Büyük oğlum Kerem, üniversiteden arkadaşı Gülçin Ece'yle evlendi. Tebriklerini ve iyi dileklerini ileten herkese Zeynep'le beraber çok teşekkür ediyoruz.

SADE BİR TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Kerem Babacan ile Gülçin Ece Özkahya ise, düzenlenen sade bir törenle dünya evine girdi. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden sınıf arkadaşı olan genç çifte, aile yakınları ve arkadaşları eşlik etti.

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