Babacan: Ülke batıyor, iktidar tabela değiştirmekle meşgul

DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan, partisinin ilçe binası açılışında konuştu. Babacan, "Ülke batıyor. İktidar hâlâ tabela değiştirmekle meşgul. İflas; parayla bile benzin, mazot bulamamak demek. 6 saat, 10 saat elektrik kesintisi yaşamak demek. İflas demek doğalgaz kıtlığı demek, sanayinin durması demek. İflas demek işsizliğin patlaması demek. Şu andaki enflasyon seviyesi ile bile nefes alamıyorken iflas demek nefessiz kalmak demek" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da partisinin Esenler ilçe binasının açılışında konuştu. Hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

“ALLAH’IN VERDİĞİ AKLI KULLANIN”

Gelecek seçimlerde vatandaşı görmezden gelenlerle yarışacaklarını savunan Babacan,

şöyle konuştu:

*Seçildikten sonra seçmenini unutanlarla, Beştepe'den sokağa bile çıkamayanlarla yarışacağız. Gençleri işsizliğe sürükleyenlerle yarışacağız.

*Doktorlarımızın yurt dışına gitmesine sebep olanlarla yarışacağız. İnsanları marketten ağlayarak çıkartanlarla yarışacağız.

*Bu ülkenin anayasasını tanımıyorum, saygı duymuyorum diyenlerle yarışacağız. Hakkımızı çiğneyenlerle, hukuku katledenlerle yarışacağız. Bu yarışın galibi biz olacağız. DEVA Partisi her gün her türlü haksızlığa yaşayanlarla beraber bu yarışı kazanacak.

*Bu yarışı görmezden gelinenler, Türkiye’nin haysiyetli insanları, 84 milyon kazanacak. 3 gündür haykırıyorum ve iktidarı uyarıyorum. Tekrar tekrar vurguluyorum, bu işin şakası yok. İnanın şakası yok.

*Eğer Beştepe aklını başına almazsa bu işin sonu kötü olacak diyorum. İktidara buradan tekrar tekrar sesleniyorum.

*Bir vatandaşlık görevi olarak bu uyarımı yapıyorum. Derhal ama derhal aklın ve bilimin gereğini yapın. Allah’ın verdiği aklı kullanın.

“HAZIRI TÜKETİP BORÇ BATAĞINA SAPLADINIZ”

Ülkenin battığını ve iktidarın tabela değiştirmekle meşgul olduğu eleştirisinde bulunan Babacan şöyle devam etti:

*İflas; parayla bile benzin, mazot bulamamak demek. 6 saat, 10 saat elektrik kesintisi yaşamak demek. İflas demek doğalgaz kıtlığı demek, sanayinin durması demek.

*İflas demek işsizliğin patlaması demek. Şu andaki enflasyon seviyesi ile bile nefes alamıyorken iflas demek nefessiz kalmak demek.

*Türkiye Cumhuriyeti’nin şu anda en riskli dönemini yaşıyoruz. İktidarı buradan çok net bir şekilde uyarıyorum. Derhal ama derhal önlem alın. Koskoca ülkeye yazık etmeyin. Bu ülke iflas ederse gençlere en büyük kötülüğü yapmış, batmış bir ülke bırakmış olursunuz. Esnaf dükkanının kapısına kilit vurmak zorunda kalacak diyorum.

*Emekli için torunu ile gezmek tamamen hayal olacak, diyorum. Çiftçi toprağını ekemeyecek, dikemeyecek. Pazarda tezgahlara sebze meyve gelemeyecek.

*Sizin yüzünüzden ülke en az 20 sene geriye gitmiş durumda. Krizlerin ortağıyla, Bahçeli ile kafa kafaya verip Türkiye’ye her türlü krize soktunuz. 130 milyar dolar diyorduk ya, şu anda 180 milyar dolar oldu…

*Mirasyedi, hayırsız evlat gibi ne bıraktıysak harcadınız tükettiniz ya. Hazırı tüketip borç batağına sapladınız. Aklınızı başınıza devşirin ya da o koltuklardan çekin gidin.

“BİR AN ÖNCE UÇURUMDAN DİREKSİYONU KIR”

“Bu millet sizi saçmalıklarınızın bedelini ödemek zorunda değil. Bu millet sizin ihtirasınızın acısını çekmek zorunda değil. diyen Babacan, sözlerini şöyle tamamladı:

*Biz zaten inşallah ilk seçimde iktidara gelip bu krizi çözeceğiz. Ama bunların iktidarda olduğu her gün işimiz zorlaşıyor.

*Çünkü hasar büyüyor, ekonomideki delik büyüyor. Erdoğan’a çağrımdır; ülkenin iflas etmesini istiyorsan ülkenin o çukurdan aşağı düşmesini istiyorsan yapacağın Merkez Bankası’nın ve TÜİK'in başına dürüst ve liyakatli bir ekibi koy ondan sonra elini ayağını çek.

*Bir an önce bak uçurumdan şöyle direksiyonu kır. Ya bu ülkede bu iktidar yüzünden bir kısım zenginleşirken diğer bir kısım fakirleşiyor.

*Yerinde sayan falan da yok. Az sayıda insan çok zengin oldu ama geniş kitleler maalesef derin bir yoksulluğa düştü. Adalet bitti ülkede. Zulüm var. Kendi lafıyla söylüyorum, küfre eşdeğer bir zulüm var.

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