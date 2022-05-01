Babacan: Yeter ki seçimi alalım, gerisi kolay

Şanlıurfa'da esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu sorunları çözersek biz çözeriz. Bu iş bilenlerle oluyor; iş bilen kalmadı oralarda ama biz biliyoruz. Yeter ki seçimi alalım, gerisi kolay" dedi.

Sozcu.com.tr

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iftar programı için gittiği Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Babacan, kendisine, “TEDAŞ bugün köyümüzü bastı. Köyde iki fabrikamız var oradaki trafoları sökmek için geldiler ama halk sizin geleceğinizi söyleyince bırakıp gittiler. Sizin gelişinizin bile bize faydası oldu” diyen çiftçiye şunları söyledi:

“‘BABACAN SEN BU İŞİ NASIL YAPTIN?’ DİYE SORMUYORLAR”

“Bu sorunları çözersek biz çözeriz. Bu iş bilenlerle oluyor; iş bilen kalmadı oralarda ama biz biliyoruz. Petrolün fiyatı 20 dolardan 150 dolara çıkmış; biz enflasyonu tek haneye indirmişiz zamanında. ‘Babacan sen bu işi nasıl yaptın' diye hiç sormuyorlar.”

“SEÇİMİ ALALIM GERİSİ KOLAY”

Viranşehir esnafı Babacan'a, artan fiyatlardan da dert yandı. Babacan, ‘Milletin alım gücü yok. İnsanların aldığı para elektrik, kira, doğal gaza gidiyor. Devlete çalışıyoruz. Sizden beklentimiz yüksek' sözlerine, “Yeter ki seçimi alalım, gerisi kolay” diye karşılık verdi.

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