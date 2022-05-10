Babacan, yükseköğretim eylem planını açıkladı

DEVA Partisi, seçimlerden sonraki 90 ve 360 günde yapacaklarını 50 maddeden oluşan Yükseköğretim Eylem Planı’nı duyurdu.

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DEVA Partisi, seçimlerden sonraki 90 ve 360 günde yapacaklarını taahhüt ettiği eylem planlarına bir yenisini daha ekledi.

Genel Başkan Ali Babacan, Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla partisinin 50 maddeden oluşan Yükseköğretim Eylem Planı'nı duyurdu.

“TÜRKİYE, DÜNYAYA BİLGİ İHRAÇ EDECEK”

Babacan, tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

*Her eylem planını ortaya koyduğumuzda bir kez daha anlıyoruz ki DEVA Partisi'nin işin içinde, işin başında olmadığı hiçbir iktidar bu ülkenin sorunlarını çözmek için hazır değildir.

*Üniversite yükseköğretim sisteminde yapacağımız atılım, önümüzdeki on yıllara damgasını vuracak. Türkiye, dünyaya bilgi ihraç edecek.

*En değerli hazineyi, bilgiyi Türkiye'de üreteceğiz. Son yıllarda eğitimde fırsat eşitliğini tamamen yitirdik. Öncelikle fırsat eşitliğini sağlayacağız.

*Sistem, emek verenin arkasında duracak. Yükseköğretimde aşırı merkeziyetçiliğe son vereceğiz. YÖK'ü kapatacağız.

*YÖK'ün kapatılması, sadece partimizin programında yer alan bir husus olarak kalmadı. Altı partinin ortak anayasa değişikliği metninde de mutabakat hususu olarak yer aldı.

“REKTÖR SEÇİMLERİNİ MÜTEVELLİ HEYETLERİNE BIRAKACAĞIZ”

Bu sorunu kökünden çözeceğiz. ‘Bunun siyasi görüşü nedir, bize yakın mıdır?' diye bir şey yok.

*Rektör seçimlerini, mütevelli heyetlerine bırakacağız. Ayrıca rektörleri de performans denetimine tabi tutacağız.

*Son yıllarda üniversite kapılarında kolluğun cübbeleri ezdiği, kapılara kelepçe vurulduğu çirkin görüntülerle karşılaştık. Başta Boğaziçi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi olmak üzere tüm köklü eğitim kurumlarımız çok yıprandı.

*Biat beklentisi o kadar kötü etkiliyor ki… Üniversitelerin zaman içinde kendi özgün kimliğini ve geleneklerini oluşturmasını çok önemsiyoruz.

*Devletin işi üniversiteyle, öğrenciyle, akademisyenle kavga etmek değildir. Biz akademik özgürlüklerin sözcüsü olacağız. Akademisyenlerin ifade özgürlüğü ve siyaset yapmaları önündeki engelleri kaldıracağız.

“ÇALIŞANIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ”

*Bilimsel faaliyetin önünde hiçbir engel bırakmayacağız. Türkiye'yi bilgi üreten kurumlarımızın niteliğini yükselterek kanatlandırabileceğimizi çok iyi biliyoruz.

*Eğitim alanında yapacağımız atılımın Türkiye'yi orta gelir tuzağından çıkarmak için elzem olduğunu biliyoruz. Eğitim hayatı ile çalışma hayatı arasındaki uyumun şart olduğunun farkındayız.

*Ülkemizin kalkınma hedefleri ile üniversite sistemini tam uyumlu hale getirmek zorundayız. Bizim insanlarımız BionTech aşısını buldular ama bunu Türkiye'de yapamadılar.

*Kendilerini özgür gördükleri, kaynaklara daha rahat ulaşabildikleri, üretenin daha çok ödüllendirildiği bir ülkede bu aşıyı geliştirebildiler.

*Gurur duyarız ama niye Türkiye'de olmadı? Çünkü baskı iklimi buna müsaade etmiyor. Bunu gerçekleştireceğiz, çalışanın önünü açacağız.

“ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

“Üniversitelerimizi; elektrikli araç, 5G teknolojisi, yeni nesil savunma sanayi ve oyun sektörü gibi pek çok alanda geliştirmek için seferber edeceğiz” diyen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Üniversitelerin dijital yetkinliklerini, araştırma ve geliştirme kapasitelerini arttıracağız. Üniversite araştırmalarından çıkacak derin teknolojiler için girişimcilik fonlarının kurulmasına katkı vereceğiz. Üniversiteye giriş sınav sistemini değiştireceğiz.

*Yeni sistemde üniversiteye girişi esnek ve stresini azaltan bir hale getireceğiz.

*Tasarlayacağımız yeni sistemde; çoklu sınav, açık uçlu sorular, öğretmen notu, yetenek ve öğrenci başarısı gibi belirleyici hususları ekleyeceğiz. Üniversite sınavlarını yılda birkaç defa yapacağız.

“ÜNİVERSİTELER, İŞSİZ YETİŞTİREN KURUM OLMAYACAK”

Üniversiteyi kazanan öğrencilerin barınma sorununu çözeceklerini belirten Babacan, “İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine devlet yurtlarında ücretsiz veya kredili kalma imkânı sağlayacağız. Devlet yurtlarının sayısını artıracağız. Bağış yoluyla ve yatırım bütçesiyle üniversite içinde yurt yapılmasını kolaylaştıracağız. KYK kredi ve burslarının dağıtım kriterlerini şeffaf hale getireceğiz. DEVA Partisi iktidarında üniversiteler, işsiz yetiştiren kurumlar olmayacak. Üniversiteler hayat boyu eğitim verecek. Bu amaçla üniversite bünyesinde yeniden beceri edindirme programları açacağız. Vatandaşlarımız, hayatının hangi evresinde olursa olsun üniversiteye gidip çağın ihtiyacı olan eğitimi alabilecek. Bugün çok geçerli olarak bildiğiniz meslekler 10 sene sonra geçerliliğini yitirebiliyor. İnsanların meslek değiştirmelerinin önünü açmak ve imkânını sunmak zorundayız. Mesleklerinde kendisini geliştirmek isteyen vatandaşlarımız da bu programlardan faydalanacak. Ders veren öğretim üyelerinin rızası dahilinde, vatandaşlarımızın üniversitelerde derslere katılmasına izin vereceğiz. İşletmeyse işletme, mühendislikse mühendislik, sosyal bilimse sosyal bilim. Kampüsler halka açılacak.” ifadelerini kullandı.

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