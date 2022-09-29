Babacan’dan ‘aday’ açıklaması: Gerçekçi olmak zorundayız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili konuştu. Babacan, "Mevcut sistemde seçimi kazanmak istiyoruz. Gerçekçi olmak zorundayız. Ortak aday, kendi partisinin politika çerçevesinden çıkıp altı partinin ortak politika çerçevesine göre konuşmalı" dedi.

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FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat'in konuğu olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şunları söyledi:

“CUMHURBAŞKANLIĞINI AÇIK FARKLA KAZANMALIYIZ”

“Altılı Masa, Türkiye’deki çatışma, öfke, nefret siyasetine bir cevap. Altılı Masa’nın ruhunda istişare, müzakere, mutabakat arayışı var. ‘Pazarlık' gibi kelimeler Altılı Masa’ya dışarıdan verilen zarardır. Mevcut sistemde seçimi kazanmak istiyoruz. Gerçekçi olmak zorundayız. 50+1'i almak istiyorsak partilerin işbirliği içinde çalışması gerekiyor.

Altılı Masa’da daha önce seçime girmiş ve girmemiş olan partiler var; kimse eski seçim sonuçlarına veya ileride olabilecek sonuçlara göre hareket edemez. Benim, genel başkanlarla yaptığım görüşmedeki asıl mesajım ‘Altı parti bir arada bu seçimi almalıyız. Cumhurbaşkanlığını açık farkla kazanmalıyız.

Meclis'te de en az 360 milletvekiliyle nitelikli çoğunluğu sağlamalıyız ki Anayasa'yı değiştirelim' idi. Bunun için ne yapacağız? Bir tanesi; geçiş sürecinin yol haritası. Ülke nasıl yönetilecek? İkinci konu da temel politika alanlarında müşterek çalışma. Hukuktan kamu yönetimine, ekonomiden eğitime, sosyal politikalardan dış politikaya kadar geniş bir alanda ortak çalışma olması gerektiğini düşünüyoruz. Ortak aday istiyorsak, tercihimiz; seçim beyannamesini bugünden çalışmak.

Altı genel başkandan biri olsa dahi, ortak aday belirlendiği anda, artık sadece kendi partisinin politikalarıyla konuşmamalı. Ortak aday, kendi partisinin politika çerçevesinden çıkıp altı partinin ortak politika çerçevesine göre konuşmalı. Parti rozeti olabilir. Parti rozetiyle ilgili bir sorunumuz yok. Ortak adaysa, altı partinin ortaklaştığı politikalar üzerinden vaatler vermeli. Seçim beyannamesi, altı partinin ortak uzlaştığı çerçeve üzerinden oluşmalı.

“ERDOĞAN FAİZİ İNDİRDİ ENFLASYON PATLADI”

“Rusya'daki olayı bilmiyor. Rusya'da Merkez Bankası enflasyon düşmeye başladıktan sonra faiz indirmeye başladı. Sayın Erdoğan son 4 yıldır faizi indirdi, enflasyon patladı. Asıl önemli olan enflasyondur.

Maaş alıp alışverişe çıkan vatandaşlarımızın faizle bir ilgisi yok. Vatandaşı ilgilendiren en önemli husus çarşıdaki, pazardaki fiyatlar. Bahsettiği Merkez Bankası faizi, bankaların Merkez Bankası'ndan kredi alırken ödediği faiz. Siz bankaların piyasaya verdikleri kredinin faizine bakın.”

“MİLYONLARCA KONUTUN FİYATINI PATLATAN SENSİN”

“Sosyal konut ülkenin ihtiyacı. Ucuz, makul maliyetli konut da memleketin ihtiyacı. Siz enflasyonu düşüreceksiniz. Enflasyonu patlattıktan sonra konut fiyatları aldı başını gitti. ‘Ucuz konut vereceğim' diyor. İyi de, milyonlarca konutun fiyatını patlatan sensin. Vatandaşlarımız cebindeki telefonun ekranı kırılınca yenileyemiyor. Arabası eskiyor, yenileyemiyor.

TIR ve otobüs şoförlerimiz kabak lastikle dolaşıyorlar. İnsanlar daha yüksek refahı başka ülkelerde buluyorsa, gider. Siz Türkiye'yi yaşaması zor bir ülke haline getirdikten sonra gidenleri yaftalayamazsınız. Konserleri iptal ediyorsunuz. Gençlerin barınma ve gıda sorunlarından biraz nefes alıp birkaç saat geçirmeleri gözüne batıyor. Türkiye'de bir zamanlar dünyanın en meşhur sanatçıları geldi, konser verdi.

Asgari ücrette de emekli maaşında da memur maaşında hep şunu söylüyoruz: Gerçek enflasyon artı refah payı. Erdoğan ekonominin büyümesiyle övünüyor. Büyümeden kim istifade etmiş? Toplam millî gelirde sermayenin payı artmış, emeğin payı düşmüş. Bahsettikleri büyüme, zaten parası olana yaramış. Parası olmayanı daha da fakirleştirmiş. Bunun sebebi ne? Enflasyon tüm toplumun cebinden çalmaktır.”

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