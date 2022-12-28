Babacan’dan çarpıcı çoklu aday açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çoklu adayla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kadın Politikaları Eylem planı tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Babacan, basın mensuplarının enflasyon, asgari ücret, 6'lı Masanın çoklu cumhurbaşkanı aday ihtimali ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün akşamki ikili görüşmesine dair sorulara şu yanıtları verdi:

“GELİP BİZ YAPACAĞIZ”

*Yayınlanan programda bir şey söylüyor, ilgili bakanlık başka bir şey söylüyor, Merkez Bankası bir başka bir şey söylüyor, Cumhurbaşkanı bambaşka bir şey söylüyor. Ortak nokta ne enflasyonun tek haneye inmesi.

*Şurada haklılar, bu ülkede enflasyon tek haneye inecek ama enflasyonu tek haneye indiren onlar olamayacak gelip biz yapacağız.

“BU ÜLKEDE TEMEL HAKLAR BİR REFERANDUM KONUSU HALİNE GETİRİLMEMELİ”

*Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü düzenlemesi ile teklifini biz adeta helalleşme sürecinin devamı olarak ve bu konuda varsa insanların endişesi bunları ortadan kaldırmak üzere yapılmış olan bir girişim olarak görüyoruz.

*Bu konudaki niyetinin de değerli olduğunu düşünüyoruz. Sorun ülkenin Cumhurbaşkanının bunu hemen bir fırsat olarak ele alması, ‘pas geldi gol atacağız' gibi bunu adeta basitleştirmesi. İtirazımız buna.

*Biz Meclis'e sunulan teklifi de inceliyoruz. Teklifte hatalar görüyoruz. Bu teklifin ilerleme sürecinde de gerekli düzeltmelerimizi, önerilerimizi de kuşkusuz sunacağız.

*Bu ülkede temel haklar bir referandum konusu haline getirilmemeli. Biz bu konunun prensip olarak referanduma gitmemesi gereken bir konu olduğunu söylüyoruz.

“ŞU ANDA TÜRKİYE'DEKİ İKTİDARIN TEK ALTERNATİFİ 6'LI MASADIR”

*Gerçekten hayret ediyorum gayet doğal olan liderler arasındaki görüşmelerin sürekli bir sorun kaynağı ya da çözümü olarak konumlandırılması, 6'lı Masadaki liderlerin her görüşmesinden farklı anlamlar yüklenmesini de doğru görmüyorum.

*Masada oturmakla tek parti haline gelmediler, tabii ki fikirler, iddialar olacak. Sorun çözmenin yolu konuşmak. Yok çatladı yok dağılacak, bu tür dedikodulara da hiç prim vermeyin.

*Şu anda Türkiye'deki iktidarın tek alternatifi 6'lı Masadır. Bütün bu tartışmaları yapanlara diyorum ki 2018'e bakın aynı hataları tekrar etmeyin. 6'lı Masa olarak ortak bir adayla ortak politika setiyle bu seçimlere hep beraber hazırlanalım.

“DOĞRU GÖRMÜYORUM”

*Çocuk istismarını belli yapılarla özdeşleştirmeyi doğru görmüyorum. Çocuk istismarı ile mücadele edilecekse her yerdeki çocuk istismarına karşı mücadele etmek lazım. Devletin de elindeki denetim mekanizmasını adam akıllı kullanması lazım.

“EĞER İLK TURDA KAZANMAK İSTİYORSANIZ…”

*Partimiz içinde istişare sürecine başladık. Bunu da farklı etaplarla yürüteceğiz. Sistematik şekilde yürütüyoruz. Çok önemli bir karar bunu ciddiye almamız lazım. Masada çatlak gibi bir şey beklemem açıkçası.

*6'lı Masa kurulurken boşuna kurulmadı. Eğer ilk turda kazanmak istiyorsanız seçimi kazanmanın yolu iş birliğinden geçiyor. Bugün Ak parti 2018 seçimlerinde Meclis çoğunluğu kaybeden bir parti, MHP'nin desteği ile yasaları geçirebiliyor.

*Mevcut sistemde seçimi kazanıp sonra sistemi değiştirmek gerekiyor. Eğer olmuyorsa daha önce açıkladık bizim B planımız hazır. B planımızla yürür gideriz ama Türkiye kazansın istiyoruz.

ÇOKLU ADAY AÇIKLAMASI

*Çoklu aday aslında ortak aday belirlemeyi becerememek demek bana göre. O örneği 2018'de yaşadık tekrar yaşamanın anlamı yok. Biz masaya oturduğumuz ilk günden beri ortak aday, ortak politikalar, geçiş sürecinin yol hareketi dedik.

*Bizim çizgimiz aynen böyle devam ediyor. Bu sürece hep beraber sahip çıkacağız. 6'lı Masada kimse ezen de değil ezilen de değil konuşa konuşa götürüyoruz her şeyi. Türkiye için başaracağız bunu. (ANKA)

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