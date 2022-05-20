Babacan’dan Erdoğan’a: Gücünüz yetmeyecek

DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingiyle ilgili izin krizi sürüyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslenen DEVA Partisi lideri Babacan, "DEVA’yı durdurmaya gücünüz yetmeyecek" çıkışında bulundu.

Ahmet KAYA

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Gaziantep Valiliği tarafından Demokrasi Meydanı'nda miting yapılmasına önce izin verildiğini, daha sonra da iznin iptal edildiğini duyurmuştu. Yarın yapılması planlanan miting izni konusunda resmi geri dönüşlerin sağlanmaması üzerine, DEVA Partililer seslerini yükseltmeye başladı.

BABACAN’DAN ERDOĞAN’A: GÜCÜNÜZ YETMEYECEK

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı paylaşımında etiketleyen Babacan, “DEVA'yı durdurmaya gücünüz yetmeyecek” çıkışında bulundu.

Babacan, paylaştığı videoda ise miting afişlerinin sokaklara asılması ve vatandaşa dağıtılmasına dair görüntülere yer verdi.

“O MİTİNGİ EN GÖRKEMLİ ŞEKİLDE YAPACAĞIZ”

DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Avukat Ertuğrul Kaya, sırtına miting alanıyla ilgili panoyu bağlayarak kentin çeşitli yerlerinde protesto yürüyüşü yapmıştı. Kaya, “21 Mayıs Cumartesi günü yapacağımız mitingimizle ilgili engellemeler maalesef devam ediyor. Şehrimizin önemli noktalarına asmak için hazırladığımız bez afişler için verdiğimiz dilekçeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi cevap vermiyor. DEVA Partisi her engelinizi tek tek aşarak 21 Mayıs'ta Gaziantep'te o mitingi Allah'ın izniyle en görkemli şekilde yapacaktır. Size bu mitingden geriye kalacak olan ise, iktidar gücünün size verdiği hırsla dişlerinizi sıkmak olacaktır” açıklamasında bulunmuştu.

İZİN YETKİSİ VALİLİKTE

İddialarla ilgili olarak görüşlerini bildiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, afiş asma yetkisi konusunda karar makamının valilik olduğunu belirterek, “Valilik'ten bu konuda bize bir izin bildirimi gelmedi. Geldiği takdirde, belediyemizin yetki ve sorumluluğu olan yerlerde afişlerin asılması konusunda gerekli kolaylık gösterilecektir. İddia edildiği gibi belediyemizin bir engelleme durumu söz konusu değildir” demişti.

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