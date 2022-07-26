Babacan’dan Erdoğan’a: O makamlara gökten inmedik

DEVA Partisi lideri Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik, "Onlar o makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler" sözlerine yanıt verdi. Babacan, "Sayın Erdoğan siz de ben de o makamlara gökten inmedik. Milletin iradesi ve partinin ortak aklı bizi göreve getirdi. 13 sene layıkıyla Dışişleri ve Ekonomi bakanlıkları yaptım. Madem keramet sizde 2018’den beri kaç bakan değişti, buldunuz mu çare? Halep oradaysa arşın burada” ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin iktidarında uzun yıllar bakanlık koltuğunda oturan Ali Babacan ve hem bakanlık hem de başbakanlık koltuğunda oturan Ahmet Davutoğlu için “Onlar o makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler” açıklaması yapmıştı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Erdoğan'a yanıt geldi.

“HALEP ORADAYSA ARŞIN BURADA”

Babacan, 5 Aralık 2021 tarihinde yaptığı konuşmanın görüntüsünü paylaşarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Sosyal medyadan konuşmasını paylaşan Babacan, paylaşımında “Sayın Erdoğan siz de ben de o makamlara gökten inmedik. Milletin iradesi ve partinin ortak aklı bizi göreve getirdi. 13 sene layıkıyla Dışişleri ve Ekonomi bakanlıkları yaptım. Madem keramet sizde 2018'den beri kaç bakan değişti, buldunuz mu çare? Halep oradaysa arşın burada” ifadelerine yer verdi.

“MADEM BİR İŞ YAPMIYORDU NEDEN SENELERCE BERABER ÇALIŞTIN?”

Babacan, 5 Aralık 2021 tarihinde yaptığı konuşmasında ise şunları söylemişti:

* İnsanlar merak ediyor soruyor. ‘Ey Erdoğan' diyor. ‘Madem Babacan bir iş yapmıyordu da neden bunca uzun seneler beraber çalıştın onunla' diye soruyor insanlar. Buna cevap vermesi lazım. Sadece son 2 yılda 3 tane hazine bakanı değiştirdiniz. Aynı dönemde 4 tane Merkez Bankası başkanı değiştirdiniz. Demek ki işinize gelmiyorsa, beraber çalışmaya sizi kimse zorlayamıyor.

* Üstelik Ali Babacan, 2019'da istifa mektubu verdiğinde, 2011'de ayrılmak istediğinde 2019'da ayrılmak istediğinde niçin kalması için ısrar ettiniz diye insanlar size soruyor. Sayın Erdoğan, gerçekten değmez. Şu 3 günlük dünyada dilinizi, ruhunuzu, zihninizi bu kadar kirletmenize değmez. Bu neyin hırsıdır? Hadi bizi geçtik de vaktiyle size inanıp, temiz siyaset hayaliyle size oy vermiş vatandaşlarımıza bugün herhalde bir özür borcunuz olmalı.

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