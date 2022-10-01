Babacan’dan Erdoğan’a ‘süfli heves’ tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum” sözlerine tepki gösteren Ali Babacan, "Dolar kurunu patlat, insanların satın alma gücünü kır sonra da süfli heves de" şeklinde konuştu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 5. Mitingini Trabzon'da gerçekleştirdi. Atatürk Alanı'ndan seslenen Babacan, ekonomi, tarım, hukuk, dış ilişkiler konularını gündemine aldı. Babacan, gençlerle ilgili vaatlerini sıraladı, 12 eylem planı hazırladıklarını 10 tane daha hazırlayacaklarını söyledi. Türkiye'nin kötü yönetildiğinin altını çizen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kötü gidişattan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

“MİTİNGLERİMİZE ENGEL ÇIKARTMAYA ÇALIŞTILAR”

“Demokrasi, Atılım, Derhal Bugün” sloganlarıyla konuşmasına başlayan Ali Babacan, “Trabzon kararını vermiş, Trabzon demokrasi diyor, Trabzon ‘Deva' diyor. Görünen köy klavuz istemez. İlk seçimde bu hasret bitecek. DEVA Partisi seçim geldiğinde sandıkları patlatacak. Miting yapan başka parti görüyor musunuz? Şu ana kadar yaptığımız her mitingimize engeller çıkartmaya çalıştılar. Posterlerimizi yırttılar. Bizim mitinglerimizde aynı saatte farklı etkinlikler düzenlediler. Bizi yıldıramadılar. ‘Elinizden geleni ardına koymayın' dedik. Hiç kimse halkımızla aramıza engel koyamaz” dedi.

“GÜRCİSTAN'DA ENFLASYON YÜZDE 24, TÜRKİYE'DE YÜZDE 200”

Açıklanan enflasyon rakamlarının inandırıcı olmadığını ifade eden Babacan, şöyle konuştu:

* “Yurdumuzu milletimizi seviyoruz ama içimiz yanıyor. Büyük Türkiye'nin bu duruma düşürülmesine bizim itirazımız var. Türkiye bir zamanlar parlayan yıldız iken komşu devletlerle kıyaslanmamıza üzülüyoruz. Milli paramız Gürcistan larisi karşısından nasıl erimiş? Gürcistan'dan ülkemize geliyorlar. Batan geminin malları gibi alışveriş yapıyorlar. Gürcistan'da enflasyon yüzde 24, Türkiye'de resmi rakam yüzde 80 açıklanıyor.

* Gerçek enflasyon yüzde 200'lerde biliniyor. Açıkladıkları yüzde 80 enflasyona göre memurun maaşını arttırıyor, asgari ücretlinin maaşını ona göre arttırıyor. Gerçek enflasyon yüzde 80 mi? Çarşıya pazara çıkan herkes bu ülkede fiyatların ne kadar arttığını zam üstüne zam yapıldığını görüyor. TÜİK ne açıklarsa açıklasın. Bu bize yakışmıyor.”

“ELİN ASYALISI, AVRUPALISI BİZİM GENÇLERİMİZDEN DAHA ZEKİ Mİ?”

Türkiye'de gençlerin hayal kuramadığını ifade eden Babacan, şunları belirtti:

* “DEVA partisine atılan her oy gençlerin onurunu kurtarmak demektir. Ülkemizi düştüğü bu çukurdan gençlerle birlikte kurtaracağız. Gençler iyi bilsin arkaları sağlam. Ben bugün gençlerimizin yaşadığı kaygıları hissediyorum. En acısı da şöyle bir dünyaya bakıyorum, kahroluyorum, oralarda gençler sınırsızca hayal kurabiliyor.

* Ülkemizdeki kaygı endişe onlarda yok. Elin Asyalısı, Avrupalısı bizim gençlerimizden daha zeki mi? Trabzonspor'da oynayan Kaan YKS'de derece yaptı. Neden bizim gençlerimizden daha iyi hayat yaşıyorlar. Oralarda gençlere imkan veriliyor. İfade özgürlükleri var, gençlere git başının çaresine bak demiyorlar.”

“GENÇLERE BEDAVA İNTERNET”

Gençlerle ilgili vaatlerini sıralayan Babacan, şunları aktardı:

* “Eğitimde her gence hak ettiği okulda okuma fırsatı vereceğiz. Biz iş bulamayan gençlerimizi eğitim programlarına alacağız. Hangi alanlara ihtiyaç duyuyorlarsa, kendilerini geliştirmelerini sağlayacağız. Ücretsiz eğitim programlarıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda gençlerimizi eğiteceğiz. Bu eğitim programlarına katılan gençlerin yol ve yemek parasını devlet karşılayacak.

* Avrupa'nın en genç nüfusu bizde iş gücümüzü yeniden programdan geçireceğiz. Eğitim geriden geliyor. Yarının Türkiye'sine hazırlanamıyoruz. Bu eğitim programlarından işe giren gençler vergi ödemeyecek onlara işverenler de SSK ödemeyecek. Bunlar sadece bir başlangıç. Vatandaşlarımızı hak ettikleri son teknolojiyle buluşturacağız. Gençlerin telefon, tabletlerinden vergiyi kaldıracağız, gençler için interneti bedava yapacağız. Gençlerin söz hakkını iade edeceğiz. Huzur, güven ve özgürlük vaat ediyoruz.”

“DOLARIN KURUNU PATLAT, SATIN ALMA GÜCÜNÜ KIR, SONRA DA SÜFLİ HEVES DE…”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘“Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum” sözlerine atıfta bulunan Babacan, “Bizim zamanımızda bir büyük baş hayvan parasına bir araba alınıyordu. Şimdi 4-5 büyükbaş hayvan karşılığında bir araba alınıyor. Vatandaş, kırılmış cep telefonunu yenileyemiyor. Gel gelelim, ülkeyi yönetenlere. Onlara bakarsanız, bunların hepsi süfli heves… Süfli: Aşağılık, aşağı demek. Cep telefonu almayı, arabası olmayı, ev sahibi olmayı bir aşağılık heves olarak gören anlayış şu anda ülkeyi yönetiyor… Dolar kurunu patlat, insanların satın alma gücünü kır sonra da süfli heves de. Bizim kişilerle işimiz olmaz ama biz bu ülkenin kötü yönetilmesine itiraz ediyoruz” dedi.

“ATIN İMZAYI, DÜŞÜRÜN ENFLASYONU DA GÖRELİM”

Ekonomik krizi çözeceklerini ifade eden Babacan, “Bu krizi çözmek de bize nasip olacak. Krizden çıkış planları bizim elimizde. 6 ayda çıkartacağız. Enflasyonu 2 yıl içinde tek haneye indireceğiz. Birisi çıkıyor diyor ki bizim başarılı olduğumuz işler için “biz imza atmasaydık olmazdı”, hikmet imzadaysa 4 yıldır o imza neden hiçbir krizi çözmüyor. O imzayı atın da hayat pahalılığını bir düşürün. Ne zaman iyi bir şey arasalar 2011 dönemindeki başarılardan bahsediliyor. Atın imzayı, düşürün enflasyonu da görelim. Dört yıldır neden zam üstüne zam geliyor. Son 4 yıldır tek imza krizi çözemiyor. Kriz üstüne kriz ekliyor” diye konuştu.

“TRABZONLU ARTIK YAYLALARA DA ÇIKAMIYOR”

Türkiye'nin rastgele adımlarla yönetildiğini söyleyen Babacan, “Of Sürmene yaylası 15 doktora bedel diye bir türkü vardır. Trabzonlu vatandaşlar artık yaylalara da çıkamıyor. İnsanların yayla keyfi vardı. Arabayla en yakın yaylaya gitsen 700-800 lira yakıyor, mangal yapmak istiyorsan yandın. Etin kilosu 200 lira olmuş. Bir yandan üreticilerimiz isyan ediyor, et alan vatandaşlarımız isyan ediyor. Bu tamamen kötü yönetimin sonucudur. Türkiye'de tarım politikası, göç politikası, ekonomik politikası yok. Türkiye rastgele adımlarla yönetiliyor” dedi.

“HUKUKTA, ADALETTE EN İLERİ DEMOKRASİYİ HEDEFLİYORUZ”

DEVA Partisi'nin projelerinden de bahseden Babacan, sözlerine şöyle devam etti:

* “Türkiye büyük ülke, bu ülke güçlü ülke, ne kadar kötü yönetirlerse yönetsinler bu ülke ayağa kalkacak. Bu ülkenin ekonomik krizi adalet olmadan, hukuk olmadan çözemezsiniz. Bunu bir türlü anlayamadılar. Biz önce hukuku ayağa kaldıracağız. 198 madde yargı eylem planı hazırladık. Biz hukuk reformu üzerine çok çalıştık.

* Yargı eylem planı gelmiş geçmiş en sağlam çalışma. DEVA Partisi olarak temel farkımız var, biz boş laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Madde madde neler yapacağımızı sıralıyoruz. Bunu yapan başka bir parti yok. Bir ülkenin devletinin yönetiminde hangi alanlarda hazırlık gerekiyorsa bunu yapıyoruz.

* Türkiye'nin en iyi iktisatçıları, eğitimcileri, dış politika uzmanları bizimle çalışma yapıyor. Bir kısmı partili arkadaşımız, bir kısmı partinin dışından isimler. Biz neyi nasıl yapacağını bilen kadrolarız. Üniversiteleri hayat boyu öğrenim merkezleri haline getireceğiz. 40-50 yaşında bile meslek ihtisas edebilecek. Üniversitelerimizi her yaştan bilgilerini güncelleyeceği merkez haline getireceğiz. 12 tane eylem planı hazırladık, 10 tane daha açıklayacağız. Biz dersimizi iyi çalışan kadrolarız. Biz ülkeyi yönetecek kadroların olması sorumluluğunu hissediyoruz.

* Dış ilişkilerde içi boş maceralarla uğraşmayacağız. Bağırıp çağırmakla olmuyor, öfkeyle kalkan zararla oturur. Bu akılla oluyor, ülkemizi en ileri demokrasi seviyesine getireceğiz. Biz en ileri demokrasiyi, hukukta adalette en ileri standardı hedefliyoruz. Bu istikamette daima adil olacağız. Bir kişi her şeyi bilemez. İyi bilenlerden ekip kurarsan bu ülkeyi öyle yönetirsin. Şu anda bunu yaşıyoruz. Allah doğrunun yardımcısıdır. Dost doğru çalışacağız.”

Babacan, DEVA Partisi'nin bir sonraki mitinginin 15 Ekim'de Erzurum'da gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.