Babacan’dan Esin Davutoğlu Şenol’a destek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, uzun süredir tehdit aldığını açıklayan ve ofisinin önüne iki adet dana dili bırakılan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Babacan görüşmede Şenol'a tehditlerle ilgili olarak “Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanınızdayız ve hukuki desteğe ihtiyacınız olması hâlinde parti olarak gerekli desteği vermeye hazırız” dedi.

NE OLMUŞTU?

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, ofisinin bulunduğu binaya kimliği belirsiz kişilerce dana dili bırakıldığını duyurarak, “Hakkında adım adım cinayet planlandığını” söyledi.

Koruma talebinde bulunan Dr. Şenol, şüpheli kişinin saptandığını ve emniyetin harekete geçtiğini açıkladı. Aşı karşıtı olduğu tespit edilen şüpheli kişinin, “Oyunda ilk iki kişi Ankara’da ölmüş olacak. Oyunun ikinci bölümü İstanbul’da olacak” gibi paylaşımları olduğu görüldü.

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