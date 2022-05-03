Babacan’dan seçim açıklaması: Başka bir çözüm yok

Partisinin Ankara’daki bayramlaşma programına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ben her yerde açık açık söylüyorum. Çözersek biz çözeceğiz. Başka bir çözüm yok. Her geçen gün bunu daha iyi anlıyorum. Ülkemizin bizden başka çıkışı yok" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan, partilerinin Ankara İl Teşkilatı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. DEVA Partisi'nin 81 ilin tamamında bayramlaşma programı düzenlediğini söyleyen Babacan, partisinin seçim kararına ilişkin konuştu.

“BEŞTEPE’DE BİRİLERİ OTURDUĞU YERDEN SIÇRAYACAK”

Suudi Arabistan ve İsrail ile ilişkilere ilişkin konuşan Babacan, “Baktılar ki DEVA Partisi kendileri açısından artık gerçekten büyük bir tehdit, DEVA Partisi geliyor. Bir siyasi mühendislik hesabıyla apar topar Meclis'e yasa teklifi sundular. Hızlı bir şekilde yasalaştırdılar. Propaganda makinesini çalıştırdılar. DEVA Partisi aşağı DEVA Partisi yukarı… Bizim adımıza dedikodunun bini bir para. Bizim adımıza senaryolar üretiyorlar. DEVA Partisi kendi adıyla sanıyla, şanıyla namıyla bu seçimlere girecektir, dedik. Logomuza, damlamıza mührü Türkiye olarak öyle bir basacağız ki Beştepe'de birileri oturduğu yerden sıçrayacak” dedi.

Babacan, “Ben her yerde açık açık söylüyorum. Çözersek biz çözeceğiz. Başka bir çözüm yok. Her geçen gün bunu daha iyi anlıyorum. Ülkemizin bizden başka çıkışı yok. DEVA Partisi'nin iktidarda olmadığı bir ülkenin sorunlarını çözme imkânı ve ihtimali yok. Bunu iyi görüyorum” ifadelerini kullandı.

‘SUUDİ ARABİSTAN BASININA BAKTIĞIMDA İÇİM PARÇALANDI'

Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

*3 milyar oradan, 5 milyar buradan para bulacağız diye ortalıkta dolanıp duruyorlar. Suudi Arabistan ziyaretini izlediniz, değil mi?

*Kaşıkçı dosyasıyla ‘Dosyayı verirsek delilleri ortadan kaybederler' diyor. Arkasından dosyayı olduğu gibi teslim ediyor ve ayaklarına gidiyor.

*Suudi Arabistan'ın iç basınında yazılan çizilenlere baktığımda inanın içim parçalandı. Bu ülke buna layık değil.

*Damatla el ele verip 130 milyar doları gizli saklı satarken aklınız neredeydi? Merkez Bankası'nın rezervlerini eksiye düşürürken aklınız neredeydi?”

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretine ilişkin de konuşan Babacan, “İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi birkaç hafta önceki ziyaretinden sonra ‘Filistin davasını savunacaksak en önemli konu İsrail'le ilişkileri iyi tutmaktır' diyor.

*Günaydın! O zaman niye ta 2009'da ‘One minute' dedin? Niye ‘zalim devlet' dedin? Niye ‘terör devleti' dedin.

*Demek ki 2009'dan 2022 yılına kadar bu ülkeyle arayı bozarak Filistin davasına en büyük zararı veren de Sayın Erdoğan'ın kendisi olmuş demektir. Çünkü kendi ifadesi bu.

“PLAN YAPMAYI VESAYET ZANNEDEN ZİHNİYET ÜLKENİN BAŞINDA”

Mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararına uymayabildiğini vurgulayan Babacan, “Memleket, ‘aklıma gelen neyse hemen yapmalıyım' anlayışıyla idare ediliyor. Plan yapmayı, program yapmayı vesayet zanneden bir zihniyet ülkenin başında. Kendini bağlamak istemiyor. ‘Belki aklıma başka bir şey gelir, keyfim belki başka bir şey ister' diyor. ‘Mahkemeler, Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayabilir' diyor. Kural tanımazsanız, plan program yapmazsanız, hukuku hiçe sayarsanız ekonomik sorunları asla çözemezseniz. Bu hükûmet ağzıyla kuş tutsa ekonomik krizi çözemez. Çünkü hukuka, adalete inanmıyor.” dedi.

TÜRKİYE GENELİNDE BAYRAMLAŞMA

81 ilde bayramlaşma programlar olduğunu kaydeden Babacan, “İki yıl devam eden pandemi yasaklarından sonra ilk defa yüz yüze bayramlaşma imkânı buluyoruz. 81 ilde 81 bayramlaşma programımız var. Arzu eden ilçelerimiz kendi ilçelerinde bayramlaşma programlarını gerçekleştiriyor. Pandemi, DEVA Partisi'nin kuruluş töreninin olduğu tarihte açıklandı. ‘Seslerini duyuramayacaklar, işleri zorlaştı' dediler. Tırnağımızla kazıya kazıya onu da başardık. 81 ilin tamamında il başkanlarımız görevinin başında. 973 ilçenin 720'sinde ilçe başkanlarımız görevinin başında” dedi.

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