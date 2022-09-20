Babasını öldüren Dilan’ın cezası belli oldu
Adıyaman'da tartıştığı babasını tabancayla öldüren Dilan Buğdaci, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Dilan Buğdaci, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mahkeme heyeti, son savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanığa “üst akrabayı kasten öldürme” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
12 Mart 2020’de Yeşilyurt Mahallesi’nde Dilan Buğdaci, tartıştığı babası Yusuf Buğdaci’yi tabancayla evde vurarak öldürmüştü. (AA)