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Bağcılar’da asker eğlencesi sırasında ilginç anlar…

Bağcılar'da asker eğlencesine elindeki bastonla katılarak dans eden kişinin videoları ilgi odağı oldu.

Yayınlanma: 14:41 - 18 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Bağcılar’ın farklı mahallelerinde dün gece asker eğlenceleri düzenlendi. Fatih Mahallesi’ndeki eğlencede de gençler müzik eşliğinde dans ettikleri sırada askere gidecek gencin dedesi olduğu belirtilen bastonlu kişi elinde poşetle caddeye geldi.

Elindeki poşeti bir kenara koyan gencin dedesi, bastonuyla birlikte müziğe eşlik ederek gençlerle dakikalarca karşılıklı dans etti.

O anları da sokakta bulunan vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntü kullanıcılardan binlerce beğeni ve yorum aldı.  (DHA)

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