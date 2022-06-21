Bahçeli iddialı konuştu: Erdoğan fersah fersah aşacak

TBMM'deki grup toplantısında gündemi değerlendiren MHP lideri Bahçeli, "Millet İttifakı'nın şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun, Cumhurbaşkanımız Erdoğan yüzde 50'yi fersah fersah aşan bir oranla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Her rüzgara yelken açan, her telkine kapı aralayan bir siyaset anlayışının ne olgunluğundan ne omurgalı duruşundan söz edilebilir. Basit ve bayağı siyasetin ömrü pişkinlikle gelip geçecektir.

* Türk siyasetinin çözüm bekleyen en önemli sorunlarından birisi bu tip siyaset ve siyasetçi akımının varlığıdır. Bugün ne yaşıyorsak izleri dündedir. Bugün neyle karşılaşıyorsak hedefleri yarındadır. Küçük heveslerden büyük hedeflerin çıkmayacağı berrak şekilde görünecektir. Hedefi büyük olanın inancı da büyüktür.

“SABIRLA 2023’TEKİ ZAFERE YÜRÜYORUZ”

* Maksat milletimizi güzelliklerin en güzeliyle buluşturmaktır. Biz insan üstü bir gayretle çalışıyoruz, Geceyi gündüze katıyoruz, azımızı çok yapmak için sürekli çabalıyoruz. Cumhuriyetin 100. yıldönümüne adım adım hazırlanıyoruz.

* İnsanımızın yüreğine yağmur gibi yağıyor, umutlarını yeşertiyoruz. Sözümüzle, sevdamızla, samimiyetimizle, sabrımızla, sadakatimizle, sağduyumuzla 2023’teki zafere yürüyoruz.

* Şunu bir defa açıkça ifade etmek durumundayım ki ülkemizin hiçbir yerinde Zillet İttifakı’nın iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur. Çürük çarık zihniyetlerin hiçbir sözü söz değildir. Yalandan vergi alınmış olsaydı, yalancı siyasetçilerinin hepsi iflas bayrağını çekmekten kurtulamazdı.

* Aziz milletimiz siyasi sahtekarlara dün olduğu gibi yarın da prim vermeyecektir. Sahte bir gülümseme ile kalabalıkların içine giren samimiyetsiz ve kifayetsiz siyasetçilerin herkesi kendileri gibi ahmak sanmaları çarpıklıktır.

“ERDOĞAN YÜZDE 50’Yİ FERSAH FERSAH AŞARAK CUMHURBAŞKANI SEÇİLLECEK”

* MHP 18 Şubat 2022’den beri 493 ilçemizi ziyaret etmiştir. Çok şükür milletimizin tamamıyla kucaklaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Cumhur İttifakı Türkiye’nin her yerinde milletiyle oturup kalkıyor. İnsanımıza muhabbetle dokunuyor. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz gerçek şudur; 2023’te Cumhur İttifakı sandıktan açık ara farkla çıkacaktır.

*Millet İttifakı’nın şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun, Cumhurbaşkanımız Erdoğan yüzde 50’yi fersah fersah aşan bir oranla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir.

“ÇIKARSINLAR ADAYLARINI GÖRSÜNLER HANYA’YI KONYA’YI”

* Zillet ittifakının adayını açıklamamasında bilinçli bir taktik mi söz konusudur yoksa demir bir çatlak mı etkilidir. Çıkarsınlar adaylarını görsünler Hanya’yı Konya’yı. Kolayca yıpranacak meçhul bir adayı arayıp aramadıklarını, böylesi bir akıl tutulmasına düştükleri bir diğer muammadır.

“KILIÇDAROĞLU KENDİNİ KANDIRIYOR”

* ‘Kasım’da seçim olabilir’ diyen Kılıçdaroğlu ya kendini kandırıyor, ya da paraşütsüz uçuyor. Bizim tavsiyemiz en yakın kliniğe müracaat etmesi ve tedavi altına alınmasıdır.

* Henüz ortak adayda anlaşamayan birbirine çalım atmaktan haz alan, birbirlerinin aleyhine kulisleri kaynatan siyasi partilere Türkiyemizin emanet edilmesi, istikbalimizin hiçe sayılmasıdır.