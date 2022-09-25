Bahçeli miting düzenledi, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı

Erzurum'da düzenlenen mitingde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve muhalefeti hedef alan Bahçeli, "Afiş önünde paylaştığın fotoğraf, PKK'lı teröristlerle gıyaben çektirilmiş aile fotoğrafıdır. Vatan haini Demirtaş'a şükran görüntüsü, seninleyim mesajıdır. İktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında arayan Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023'te yırtılıp atılacaktır. Onların hükmü şafak sökene kadardır" dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Aday Belli, Karar Net” temalı mitinglerinin dördüncüsü Erzurum’da düzenlendi.

İstasyon Meydanı’nda gerçekleşecek miting için kentte gelen Bahçeli’yi hava alanında MHP teşkilatlarının yanı sıra AKP’lilerin karşılaması dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA AKP’Lİ KARŞILADI

MHP liderini Erzurum Havaalnı’nda AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AKP Milletvekili Recep Akdağ, İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AKP’li ilçe belediye başkanları ve çok sayıda AKP’li yönetici karşıladı.

AKP’nin Erzurum’daki il ve ilçe teşkilatlarından da çok sayda partili miting alanında yer aldı.

AKP ‘ki Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekman sosyal medya hesaplarından MHP lideri Bahçeli’yi karşılama anında çekilen fptpğrafını paylaşarak, “2023’e Doğru Aday Belli Karar Net” Erzurum Mitingimiz nedeniyle şehrimize gelen MHP Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi’yi Erzurum Havalimanı’nda karşıladık” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALDI

Mitingde halka hitap eden Bahçeli, Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineleyip Cumhur İttifakı için oy istedi.

Konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu ve muhalefeti de hedef alan Bahçeli, “Afiş önünde paylaştığın fotoğraf, PKK’lı teröristlerle gıyaben çektirilmiş aile fotoğrafıdır. Vatan haini Demirtaş’a şükran görüntüsü, seninleyim mesajıdır. İktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında arayan Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023’te yırtılıp atılacaktır. Onların hükmü şafak sökene kadardır” dedi.

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