Bahçeli: Sosyal medyanın sınırlandırılması şarttır

Partisinin MYK toplantısı sonrası açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, "Sosyal medyanın mutlak suretle denetim altına alınması şarttır. Bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlanması şarttır."dedi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde başkanlık ettiği Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantıları sonrası açıklama yapıyor.

“FETÖ TAKTİKLERİNİ ARATMAYAN SAİBE YÜKLÜ İDDİALAR…”

Sedat Peker'in sosyal medyadaki rüşvet ve yolsuzluk üzerine yaptığı ifşalara isim vermeden gönderme yapan MHP lideri Bahçeli şunları söyledi:

* Tedavüle sokula algı ve linç kampanyaları, yalan rüzgarları, itibar suikastları, her gün bir yenisi servis edilen adeta FETÖ taktiklerini aratmayan şaibe ve şüphe yüklü iddialar 2023 yılının umutlarını kıramayacaktır.

“SOSYAL MEDYA SINIRLANDIRILMALIDIR”

* Son gelişmeler göstermiştir ki sosyal medyanın mutlak suretle denetim altına alınması şarttır. Bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlanması şarttır.

* Bu kapsamda 1 Ekim 2022 tarihinde TBMM çalışmalarına başlar başlamaz hazırlığı büyük oranda tamamlanmış olan sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılarak gittikçe büyüyen huzur ve güvenliğimizi artan şekilde yutan kara delik hukuki bir temele bağlanmalıdır.

* İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması vahim bir ahlaksızlıktır. Siyaset yapıyor olmanın bir erdemi olmalıdır.

“SUÇ VARSA NE YAPILACAĞI AÇIKTIR”

* Siyaset hizmet değil hizip üretirse altından kalkması çok zordur. Şayet bir suç varsa üstelik suçlu tespit edilmişse bununla ilgili ne yapılacağı yürürlükteki mevzuat hükümlerince açıktır.

* Türkiye bir hukuk devletidir. FETÖ yöntemleriyle sonuç almaya ve siyaseti dizayn etmeye çalışmak karanlık bir teşebbüstür. Türkiye'nin önüne taş koymaya muktedir olamayacaklardır.

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