Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na destek: Bu yezit siparişini hazırlayan kimlerdir?

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Alevi kimliği tartışmaya açılan Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Bahçeli, "Kılıçdaorğlu'nun mezhebi, etnik kökeni bizim siyasi eleştirimizin dışındadır. Mutlaka saygı gösterilmelidir. Aynı İttifak içinde Kılıçdaroğlu'nun alevi kimliğinden kaygı duyanlar, bunu da kamuoyu ile paylaşanlar sorumsuz olmakla birlikte milli birlik ve dayanışma ruhunu zedelemek isteyen provokatörlerdir. Bu yezit siparişini hazırlayan kimlerdir?" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

“BASİTERSİZ VE BECERİKSİZ BELEDİYE YÖNETİMLERİ…”



Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Sağanak yağışlar hayatın olağan akışını olumsuz etkilemiştir. Şiddetli yağışlardan dolayı hayat durma noktasına gelmiştir. Sel suları Ankara merkez ilçelerinde ev ve işyerlerini basmış, cadde ve sokakları sular altında bırakmıştır.

* Hem Ankara hem de İstanbul büyükşehir belediyesi sel taşkınları, mağduriyetleri vurgun yemişçesine seyretmiştir. Meteorolojinin tüm uyarılarına rağmen hiçbir adım atılmamıştır. Basiretsiz ve beceriksiz belediye yönetimleri bir kez daha sınıfta kalmıştır.

* Sakin ve emniyetli denizde herkes kaptanlık taslayabilecektir. mühim olan fırtınalı ortamda gemiyi limana yanaştırmaktır.

“TÜRKİYE KÖTÜRÜM BELEDİYE YÖNETİMİNİ HAKETMEMEKTEDİR”

* Doğal felaketlerle mücadele, felaket esnasında değil ihtimal önceden değerlendirilip eşgüdüm halinde sahaya yansıtılmalıdır. Kar ve yağmur yağdıktan sonra yapılacak gayret boşuna emektir.

* Ankara ve İstanbul tarihine pranga vuran altyapı eksiklikleri, siyasi ihtiras, organizasyon yetersizlikleri kısır gündemlerle mücadeleler bugünkü tablonun yegane müsebbipleridir.

* Türkiye’nin zillete düşmüş siyasetçileri, kötürüm belediye yönetimlerini hak etmemektedir. Hükümet İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin boşluğunu doldurmuştur.

* Belediye yönetimi laf üretme yeri değildir. Millete layıkıyla hizmet etme mercidir. Bu tutumu gösterenleri aziz milletimiz baş tacı yapacaktır. Tam tersini yapanlarını da rezil etmesini bilecektir.

* Bu kapsamda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmetler niyaz ediyorum. İnanıyorum ki şiddetli yağışların yaraları sarılacaktır.

“ECZACIBAŞI HOLDİNG’E TAZİYELERİMİ SUNUYORUM”

* Ayrıca İtalya’nın Lucca kentinden havalanan helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve Eczacıbaşı Holding’e taziyelerimi sunuyorum.

“KATİLLERE HAK ETTİKLERİ CEZA KESİLECEKTİR”

* Hain terör saldırılarını lanetliyorum. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Şu anda tedavi altında bulunan gazilerimize şifalar temenni ediyorum.

* Elbette acımız çok büyüktür. Al bayrağa sarılmış şehit naaşları gözyaşları eşliğinde vatan topraklarımıza emanet edilmiştir.

* Kalırsak devlet biziz ölürsek cennet bizim diyen kahraman şehitlerimizin kanları yerde bırakılmayacaktır. Katillere hak ettikleri cezalar kesilecektir. Evlatlarımıza kast edenlerin hayatları zindan edilecektir.

Terörle mücadele kıran kırana devam edecek, bu melanetin kökü her zeminden sökülüp atılacaktır. İkinci bir tercihimiz görülemeyecektir. Türkiye’ye ihanet eden PKK’lı teröristlerden 3 ayaklı bir çıkış yolu vardır.

* Terör saldırılarına ön şartsız derhal son verilmelidir. Silahlarıyla dağdan inip Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim olmalıdırlar. Üçüncü olarak da kaçınılmaz cezalarını çekmeleridir.

“PKK SADECE PKK’DAN İBARET DEĞİLDİR”

* Türkiye, bölücü terör karşısında bir yol ayrımına gelmiştir. Ya bu husumet çetesi ülkeyi kanlı bir bölünme sürecine sürükleyecektir ya da Türkiye Cumhuriyeti eylemlere gereken cevabı vererek ihanetin belini kıracaktır.

* Terörle mücadele süreci çok boyutlu bir süreçtir. Karşımızda yalnızca teröristler yoktur. Terörizmin imalatçı ülkeleri, üniformasız barbarlar vardır ve bu yalın gerçeği birazcık zeka sahibi herkes bilmektedir.

* PKK, sadece PKK’dan ibaret değildir. Türk milletiyle kimlerin hesabı varsa terörizmin baronları, terör örgütlerinin ümit aşısı onlardır. Terörle mücadele Türkiye’yi zora sokmak isteyen alçakların topuyla asimetrik bir mücadeledir.

“TBMM’DE GÖREV YAPMASI ZULDÜR”

İstanbul Kadıköy’de aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu bir güruhun İmralı canisini serbest bırakılması için yürüyüşe geçip, sokaklarımızı kirletmesi alçaklıktır.

Üstelik PKK kontenjanından Meclis’e giren bir kadın milletvekili görevini icra eden polisimize adice yumruk sallamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak, iç barış ortamını yıkmak için nifak saçan önüne gelene hakaretler yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olamaz. Mensubu olmayanların TBMM’de görev yapması zuldür, mahşeri vicdanda darbedir.

“DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILMALIDIR”

* Hem devletten maaş alacaklar, hem Hazine yardımlarını ceplerine indirecekler hem de güvenlik görevlilerimize saldırıda bulunacaklar. Böylesi bir şerefsizliğe dünyanın hangi medeni ülkesi ruhsat verecek?

* Kadıköy’de polise el kaldıran, diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde pankart asmaya teşebbüs ederken polise saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM’de yeri olamaz.

* Vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı kaldırılmalı. Mahkemelere çıkmaları sağlanmalı. MHP sonuna kadar destek olacaktır.

* HDP’nin kapatılması, AYM’nin adalete, tarihe, millete, şehitlere, ihmali mümkün olmayan bir görevidir. Teröristin namlusundan çıkan kurşun neyse, sözde milletvekilinin attığı yumruklar da aynısıdır. Türk milleti bu kenelere, terörist uzantılarına daha fazla sabır ve tahammül gösteremez.

“CHP TARİHİ BİR İMTİHANIN ORTASINDADIR”

* Sayın Kılıçdaroğlu bu vahim manzara karşısında hâlâ çıtın çıkmıyor, bir şey diyemiyorsun. Bu sessizliğini neye yoralım? Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın? Sayın Kılıçdaroğlu, PKK’yı terör örgütü olarak görüyor musun, görmüyor musun? Terörle mücadele safında mısın değil misin?

* Bilmelisin ki ihanete tavır alamayan ihanetin yanındadır. CHP tarihi bir imtihanın ortasındadır. Kılıçdaroğlu ve zillet partileri masa altında izlerini kaybettikleri itibarlarını sokak lambaları altında arayacak kadar şuursuzdur.

* Zillet ittifakının üyesi Serok Ahmet’in Diyarbakır’da düzenlenen çalıştayında yaptığı konuşma, bu çalıştaya PKK ve FETÖ’cülerin katılımı bölücü bir provokasyondur. Serok PKK tezlerini savunacak kadar çukurlaşmıştır. Serok Ahmet Türkiye’nin başına sarılmış bela, siyasi kundakçıdır.

“MEZHEP ÜZERİNDEN FİTNE ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR ÇIBANBAŞIDIR”

* Kılıçdaorğlu’nun mezhebi, etnik kökeni bizim siyasi eleştirimizin dışındadır. Mutlaka saygı gösterilmelidir. Türk milletinin hiçbir ferdi ayrılamaz, tasnif edilemez. CHP Genel Başkanı’nın Alevilik inancına sahip olması onun için kayıp, handikap değildir.

* Alevi İslam inancına sahip olan kardeşlerimiz bizim can beraberimizdir. Mezhep üzerinden fitne çıkarmaya heves edenler fitnenin çıbanbaşıdır.

* Aynı İttifak içinde Kılıçdaroğlu’nun alevi kimliğinden kaygı duyanlar, bunu da kamuoyu ile paylaşanlar sorumsuz olmakla birlikte milli birlik ve dayanışma ruhunu zedelemek isteyen provokatörlerdir. Bu yezit siparişini hazırlayan kimlerdir? Peş peşe gelen özür mesajlarının hiçbir inandırıcılığı, geçerliliği yoktur.