Bahçeli’den NATO uyarısı: Bunun sonu topyekûn savaştır

Partisinin grup toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarını değerlendiren MHP lideri Bahçeli, "Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden NATO'ya yeni üye katılımı dünyayı yeni bir ateşe sürükleyecektir. Avrupa'nın güvenlik haritasını güncellemekle kalmayacaktır. Herkesi uyarıyorum, bunun sonu barış değil, topyekûn savaştır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’de grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına 14 Mayıs’ta açılışı yapılan Rize-Artvin Havalimanı ile başlayan hedefinde muhalefet vardı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun üç davadan aldığı 4 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasını değerlendiren MHP lideri Bahçeli’nin hedefinde karara itiraz eden CHP ve diğer siyasi partiler vardı. “Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır” diyen Bahçeli, “Ne var ki adalet ve hukuku temelinden istismar eden CHP Genel Başkanı karar açıklanır açıklanmaz soluğu milletvekilleri ile birlikte İstanbul’da almış, şov sahnesine çıkmıştır. İstanbul’a doğru bir kez daha yalın ayak yürür diye bekliyorduk fakat bunu göze alamadığını ve cesaret edemediğini de görmüş olduk” dedi

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği tartışmalarını da değerlendiren Bahçeli “Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden NATO’ya yeni üye katılımı dünyayı yeni bir ateşe sürükleyecektir. Avrupa’nın güvenlik haritasını güncellemekle kalmayacaktır. Herkesi uyarıyorum, bunun sonu barış değil, topyekun savaştır. Türkiye hak ve hukukun yanındadır”

Bahçeli’nin konuşmasından satırbaşları:

“DEDELERİ KARADAN GEMİ YÜRÜTEN BİR MİLLET…”

* Türkiye hak ettiği seviyelere aşama aşama ulaşmaktadır. Zorlu şartlara rağmen ülkemiz dev bir şantiye görüntüsündedir. Ekonomik büyüme yolunda atılan sağlam adımlar umutlarımızı kamçılamaktadır.

* 14 Mayıs günü, muazzam bir yatırımın açılışına tanıklık ettik. Rize-Artvin Havalimanı vuslatın sıcaklığını, uzakları yakın ederek takviye edecektir. Bu havalimanı Doğu-Batı üzerinde bir geçiş köprüsü olarak sivrilmiştir.

* Dedeleri karadan gemi yürüten bir milletin, şanlı ve şerefli mazimizin zincirleme devam ettiğinin göstergesidir. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize-Artvin Havalimanı’nın hayırlı olmasını diliyorum.

* Başta sayın Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Düzenlenen törene katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e de gönülden teşekkür ediyorum.

“İKTİDAR RUHSATI ALMALARI MÜMKÜN DEĞİLDİR”

* Siyasi ve fikri görüş ayrılıkları ortak milli ve manevi değerlerin önünde engel teşkil etmemelidir. Milletimizin haklı gururunu paylaşmaktan saklananlar siyasetsizliğin tarafıdır.

* Türkiye’ye ve Türk milletine dev eserler kazandırmanın neresi yanlıştır? Yerli ve yabancı husumet odaklarına, ülkesinin gelişmesine tahammülsüz bir muhalefet anlayışını sakat değerlendiriyoruz.

* Fuzuli suçlamalar, şikayetler makul ve mantıklı değildir. Zillet ittifakı yıkmaktan, bozmaktan, akıntıya karşı kürek çekmekten başka bugüne kadar ne söylemiş, ne önermiştir? Bu muhalefet ziyandadır, zillettedir, iktidara değil ülkesine ve milletine muhaliftir.

Geçtiğimiz hafta sonu zillet partileri başkanlarından birisi, ‘Seçime 1 yıl kaldı, sonra her şeyi değiştireceğiz’ diye konuşmuş. Bunlar değiştirse değiştirse parti, ülke, fikir değiştirirler. Vesayet altında bulunan, statüko labirentinde sıkışan zihniyetin iktidar ruhsatı alması mümkün değildir.

“İSTANBUL’A DOĞRU YALIN AYAK YÜRÜR DİYE BEKLİYORDUK…”

* CHP’nin İstanbul İl Başkanı ile ilgili Yargıtay tarafından verilmiş kararın ithamında zillet ortak paydasında buluşan bütün partiler ağız birliği halinde aynı kaftana sarılmışlardır.

* Bizim doğrudan muhatabımız söz konusu marjinalleşmiş ve kriminal bir vaka haline gelmiş il başkanı değildir, nihayet Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır.

* Ne var ki adalet ve hukuku temelinden istismar eden CHP Genel Başkanı karar açıklanır açıklanmaz soluğu milletvekilleri ile birlikte İstanbul’da almış, şov sahnesine çıkmıştır.

* İstanbul’a doğru bir kez daha yalın ayak yürür diye bekliyorduk fakat bunu göze alamadığını ve cesaret edemediğini de görmüş olduk.

“KILIÇDAROĞLU, SUSMA, SİNME ÇIK KARŞIMIZA”

* CHP’nin İstanbul İl Başkanı kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılayarak seri katil demiş, suç işlemiştir. Cumhurbaşkanına ağzımıza alamadığımız şekilde hakaret ederek suç işlemiştir. Sonuç itibariyle zanlının toplam 3 ayrı suçtan aldığı hapis cezaları onanmıştır.

* CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir; Türk devletine seri katil iftirasının yanında mıdır karşısında mıdır? Sayın Kılıçdaroğlu susma, sinme, saklanma, çık karşımıza… Bu ihanete, melanete, bu suça sen de ortak sayılırsın.

“İL BAŞKANI İÇİN SİYASET YOLU KAPANMIŞTIR”

* Kılıçdaroğlu, zulme son vereceklerini iddia etti. Yine sap yiyip saman savurdu. Bebek katillerinin posteri altında konser verenlere sahip çıkmak, zulmün ta kendisidir. Zulüm devlete katil demektir. Zalim ise buna gönüllü destek olandır. Zalimi görmek istersen, zulmü görmek istersen, Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarıyla çektirdiğin fotoğraflara bakman yeterlidir.

* İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmış, artık siyaset yasağıyla tasfiye olduğu hukuken netleşmiştir. Bu kapsamda kesinleşen ceza bir yıldan fazla olduğu için tartışmaya mahal kalmamıştır.

* Kim olursa olsun bunun bedeline katlanmak zorundadır. Herkes haddini bilsin, hukukun sınırlarını zorlamayı aklından bile geçirmesin. Bu devlet sokakta bulunmadı, istikbalimiz spot piyasadan alınmadı. Hiçbir vatan evladı zillete boyun eğmeyecektir.

“HERKESİ UYARIYORUM; BUNUN SONU TOPYEKUN SAVAŞTIR”

* İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyesi olmasıyla ilgili sürecin tartışmaya açılması Ukrayna savaşının dozajında, şiddetinde azalmaya değil artışa, kronikleşmesine hatta küreselleşmesine yol açabilecektir.

* Rusya’nın itirazlarından birisi NATO’nun doğuya genişleme stratejisidir. MHP, NATO’nun genişleme ve doğuya açılma stratejisini oldukça mahsurlu değerlendirmektedir.

* Finlandiya ile İsveç’in NATO’ya alınması savaşın uzaması ve daha geniş coğrafyaya yayılması demektir. Finlandiya ve İsveç’in Türkiye düşmanlarına nasıl kucak açtığı bilinmektedir.

* Kimse bize hikaye anlatmasın, Viking mantığı vandal mantığıdır. Yüce kitabımız Kur’an’ı yakanların bize laf yetiştirmeye ne yüzleri olacak ne de yürekleri yetecektir.

* İsveç ve Finlandiya’nın bekleme odasına alınması doğru karardır. İsveç ve Finlandiya’nın NATO adaylığı zamansız ve yersizdir. MHP, üye olmalarına karşıdır. Türkiye’nin tavrı bellidir.

* Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden NATO’ya yeni üye katılımı dünyayı yeni bir ateşe sürükleyecektir. Avrupa’nın güvenlik haritasını güncellemekle kalmayacaktır. Herkesi uyarıyorum, bunun sonu barış değil, topyekun savaştır. Türkiye hak ve hukukun yanındadır.