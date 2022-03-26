Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ‘seçim barajı’ cevabı: Fazla merak iyi değildir

MHP lideri Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Barajı geçemeyince bakalım nereye yüzeceksin?" sözlerine tepki gösterdi: "Fazla merak iyi değildir. Biz yüzmeyi değil tumbayı biliriz"

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı açılış oturumunda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücretine gelen eleştirilere yönelik, “Eğer köprüden geçmem diyorsanız, buyurun denize atlayın, yüzerek gidip gelebilirsiniz” sözlerine yanıt vermişti…

Kemal Kılıçdaroğlu, “Tek bir sorum olacak. Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?” demişti…

Devet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında söylediği sözlere yanıt verdi: Fazla merak iyi değildir. Biz yüzmeyi değil tumbayı biliriz. MHP’nin baraj sorunu olmadığını sen de bölücü ortakların da biliyor.

Bahçeli’nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

*Covid-19 nedeniyle siyasi faaliyetlerimizin hızı da mecburen yavaşladı. Bu yüzden sizlerle planladığımız toplantılarımızı gerçekleştiremedik.

*Salgının tesirini kaybetmesi sonucunda hayat normale dönmüş, siyasi çalışmalar da makul kıvamına etap etap ulaşmıştır.

*Ankara Kızılcahamam’da verimli bir toplantı yaptık. İl başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Bugün de belediye başkanları toplantımız vesilesiyle Antalya’dayız.

*MHP’nin belediyecilikte marka değeri çok yüksektir. Dürüst, ilkeli, iradeli, inançlı belediye yönetimlerimiz bizim ve Türkiye’nin yüz aklarıdır. 3 yıllık zaman hepimize göstermiştir ki MHP’nin belediyecilik anlayışı insan odaklıdır.

*Belediye yönetimi milletimizin emanetidir. Emanete gölge düşürmek bizim kitabımızda yazmayan bir yozlaşma halidir.

*Belediye başkanlarımız şehirlerin, beldeler kara kışla mücadele ederken balık yemek aklına gelmez.

*Bizim belediye başkanlarımız arkasında şehirlerinde, beldelerinde deprem yıkımı yaşanmışken tatile gidip kayak yapacak kadar izansız yüzler çıkmaz. Biz milletimiz ne diyorsa ona bakarız.

5 AYAKLI STRATEJİMİZ

*MHP, Cumhur İttifakı’nın vatan ve millet sevgisi ile pekişmiş ahlaki ilkelerine bağlı ve sadık kalacaktır.

*MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tüm kurul ve kuralları ile işlerliği ve güçlenmesi için insan üstü bir çaba gösterecektir.

*MHP, 2023 yılının haziran ayında, TBMM’de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı’nın Anayasa’yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilebilmesi için olağanüstü çaba sergileyecektir.

*MHP, terörün kökünü kazıma, bölücülüğün kafasını koparma seferberliğinde her fedakarlığı yapacak, milli ve yerli ekonominin tesisi için üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin icra edecektir.

MHP, başkanlık sistemini kurumsallaştıran yeni anayasanın hazırlanması için çalışacaktır.

KILIÇDAROĞLU’NA YANIT

*Sayın Kılıçdaroğlu fazla merak iyi değildir, ne gelirse insanın başına meraktan gelir.

*Şimdi bu yörük diyarında bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Biz yüzmeyi değil tunmayı biliyoruz.

*Tunduğumuz yerde de senin gibilerin nasıl boğulduklarını görürüz. Sanırım yüzmeyi seviyorsun, geldiğimiz yerde de senin sandıktan imdat çığlıklarını cümle alem duyacaktır. MHP’nin baraj sorunu olmadığını sen de bölücü ortakların da biliyor.