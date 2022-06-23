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Bahçeli’den Mahmut Ustaosmanoğlu mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için bir taziye mesajı yayımladı.

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Bahçeli’den Mahmut Ustaosmanoğlu mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Türkiye'mizin muhterem isimlerinden birisi olan; manevi haslet ve hizmetleriyle öncü ve örnek vasfını hayatı boyunca muhafaza eden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye vefatından dolayı Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum” dedi.

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