Bahçeli’den yağ tepkisi: En hafif tabiriyle şerefsizliktir

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündemi değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, marketlerdeki yağ izdihamına ateş püskürdü. Bahçeli "Çok hassas dönemlerden geçtiğimiz şu günlerde iç işgal şebekesinin toplumsal panik halini körüklemesi en hafif tabiriyle şerefsizliktir." dedi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Dağıyla taşıyla kurduyla kuzusuyla bu vatan bizim. Coğrafyamızı değiştirme imkanımız yoktur. Bunu aklımızdan geçirmemiz bile mümkün değildir. Bir vatana sabahtan akşama sahip olma şansımız yoktur. Türk vatanının hakkı şehit kanlarıyla verilmiştir.

* Çevremizi saran bütün coğrafyalar bıçak sırtındadır. Milli bekamız çok ciddi risk ve tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu nedenle dik duracağız, dirayetli hareket edeceğiz. Karanlık propagandalara aldırış etmeden refakatinde yürüyüşümüzü inançla sürdüreceğiz.

* Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye’ye yol açacağı çok boyutlu sonuçları hesaplamak zorundayız. Savaşın küresel dengeleri sarsacağını, dünyanın diplomatik imajını bozacağı gelişmelerle sabittir.

“RUSYA MÜTECAVİZ İŞGALİ SONLANDIRMALIDIR”

* Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif diplomasisi, ateşkes ve barış ümitlerimizi canlı tutmaktadır, dünya bu fırsatı kaçırmamalıdır.

* Türkiye stratejik konumu gereği Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlanması için arabulucu rol oynayabilecek yegane ülkedir. Rusya, mütecaviz işgali derhal sonlandırmalıdır.

* Savaşın ekonomik, ticari, insani ve vicdani faturasının gittikçe ağırlaştığı görülmektedir. İnsani kriz korkunç seviyelere tırmanmaktadır. Türkiye’ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini bulmuştur.

* Rusya’nın saldırıların 12. gününde kısa süreli ateşkes ilan etmesi ve sivillerin tahliyesi için koridor açması ilk bakışta olumlu görünse de daha şiddetli çatışmaların habercisidir.

* Rusya işgali iki taraflı bir anlaşmazlık olarak tarif etse de tek taraflı bir işgal söz konusudur.

* 5 litrelik yağın fiyatı 1 gün içinde 150 liraya dayanmıştır. Ankara ve İstanbul’da kaydedilen ilkel görüntüler vicdanları sızlatmıştır.

“EN HAFİF TABİRİYLE ŞEREFSİZLİKTİR”

* Sosyal medya üzerinden yaş stoklarının tükeneceği yalanı pompalanmıştır. Bakanlık bu yalanı tekkzip etse de marketlerde izdiham oluşmuştur.

* Çok hassas dönemlerden geçtiğimiz şu günlerde iç işgal şebekesinin toplumsal panik halini körüklemesi en hafif tabiriyle şerefsizliktir.

“YAĞ KRİZİNİN ORKESTRA ŞEFİ CHP OLMUŞTUR”

* CHP yönetiminin bu yalana sarılarak Türkiye bu yalanı hak etmiyor sözleri kaos çıkarmaya yönelik alçak bir kumpastır. Muhalefet demek Türkiye’ye karşı cephe açmak hiç değildir.

* Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefi yine CHP olmuştur. Bu kadar mı nefret dolusunuz? Siyasi keneler asıl siz söyleyiniz? Kimin kuyruğu oldunuz?

* Bu kadar mı nefret dolusunuz, bu kadar mı öfkenize yenildiniz. CHP’liler diyor ki, millet evine yağ alamaz hale gelmiş. Bugünkü CHP varken, düşmana gerek yoktur. Zalimlerin vekaleti CHP’dedir. Küresel emperyalizmin eli CHP’nin üzerindedir.

* Dünyanın bu zorlu döneminde ülkemizde fitneye muhafızlık yapmak adamlık, mertlik, insanlık değildir. Kılıçdaroğlu sorun çözme konusunda iddialıyım demeyi bıraksın, CHP’nin ağırlaşan sorunlarını çözmeye çalışsın.

* Ucuz yağ alabilmek için marketlere yığınak yapılması, insanlarımızın telaşlanması bize yakışmayan köhne görüntülerdir. Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz.