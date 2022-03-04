Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim görevlisi alımı için ilana çıktı.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 14 Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurmak için son tarih 18 Mart 2022 olarak açıklandı. Adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na belirtilen süre içerisinde şahsen veya kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren (04/03/2022 – 18/03/2022) 15 gündür.

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