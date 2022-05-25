Bakan Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 5 askerin şehit olduğu Pençe Kilit bölgesinde bugüne kadar 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin 5 askeri şehit ettiği hain saldırı sonrasında mağarada sıkıştırılan bir grup teröriste yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, “Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin ‘teslim ol’ çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100’ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

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